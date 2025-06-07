Арустамян поделился подробностями ухода Николича из ЦСКА

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян раскрыл причины ухода Марко Николича из клуба. Ранее стало известно, что сербский специалист готов выкупить свой контракт и возглавить АЕК.

«Наружу это тогда не выходило, но – по разговорам вокруг команды, которые до меня доносились – отношения между тренером и менеджментом ЦСКА были непростыми ещe зимой. Очевидно, Николич был недоволен работой клуба – во многих аспектах, а прежде всего в трансферах.

Информация о расхождениях с Евгением Шевелeвым неслучайна. Зимой ЦСКА вeл молодых и при этом дорогих легионеров вроде Лоррана и подписывал тех, что Марко не устраивают – у Алеррандро всего два выхода в старте в РПЛ, у Вильягры вовсе ни одного. Николича такой подход не устраивал.

Марко, как говорят, требовались взрослые, готовые, понятные футболисты, способные сделать разницу сразу. В противном случае тренер планировал ставить молодых воспитанников. Что Марко в конце концов и делал – и это принесло свои плоды.

Как Николич видел летнее окно, был ли у него реально конфликт с клубом и с Шевелeвым в частности, каким именно он видел своe влияние на трансферы – мне неизвестно. Но претензии у Марко были, и озвучивал он их ещe зимой.

Судя по последним событиям, ясно – ситуация так и не разрешена. Ещe одна моя догадка: зимой ЦСКА подвозили новичков под самый конец сборов или вообще по ходу сезона – это тоже совсем не устраивало Николича. Новый сезон РПЛ стартует уже почти через месяц – и, видимо, положение едва ли исправилось бы», – сообщил Арустамян.