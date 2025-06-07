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Арустамян поделился подробностями ухода Николича из ЦСКА

Вчера, 21:18
8

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян раскрыл причины ухода Марко Николича из клуба. Ранее стало известно, что сербский специалист готов выкупить свой контракт и возглавить АЕК.

«Наружу это тогда не выходило, но – по разговорам вокруг команды, которые до меня доносились – отношения между тренером и менеджментом ЦСКА были непростыми ещe зимой. Очевидно, Николич был недоволен работой клуба – во многих аспектах, а прежде всего в трансферах.

Информация о расхождениях с Евгением Шевелeвым неслучайна. Зимой ЦСКА вeл молодых и при этом дорогих легионеров вроде Лоррана и подписывал тех, что Марко не устраивают – у Алеррандро всего два выхода в старте в РПЛ, у Вильягры вовсе ни одного. Николича такой подход не устраивал.

Марко, как говорят, требовались взрослые, готовые, понятные футболисты, способные сделать разницу сразу. В противном случае тренер планировал ставить молодых воспитанников. Что Марко в конце концов и делал – и это принесло свои плоды.

Как Николич видел летнее окно, был ли у него реально конфликт с клубом и с Шевелeвым в частности, каким именно он видел своe влияние на трансферы – мне неизвестно. Но претензии у Марко были, и озвучивал он их ещe зимой.

Судя по последним событиям, ясно – ситуация так и не разрешена. Ещe одна моя догадка: зимой ЦСКА подвозили новичков под самый конец сборов или вообще по ходу сезона – это тоже совсем не устраивало Николича. Новый сезон РПЛ стартует уже почти через месяц – и, видимо, положение едва ли исправилось бы», – сообщил Арустамян.

  • Николич возглавил ЦСКА прошлым летом.
  • Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли Кубок.

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Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Арустамян Нобель
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Комментарии (8)
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Skull_Boy
1749320657
У аргентинца кресты порваны и он даже не в России знаток хренов
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Интерес
1749321266
Гинер постарел и допускает бунт на корабле.Или дал ускорительного пинка смутьяну?
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За Московский ЦСКА
1749321396
Все верно сказано. Виноват тренер. Руководство белое и пушистое.
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За Московский ЦСКА
1749322398
Репутация клуба под сомнением.Может не тренеры виноваты,а руководство???
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BRO_football
1749323174
Да бред всё это. Если бы Николич хотел уйти, он бы провалил концовку чемпионата, он бы кубок проиграл, чтобы потом его уход из команды выглядел бы естественным, что как будто бы он из-за плохих результатов ушёл. А так, получается, что никакого конфликта нет. Николич всё затащил и хочет дальше работать в ЦСКА. Да, трансферы получились провальными в некотором роде. Любимая схема ЦСКА - купить легионера подешевле и продать подороже в этот раз не сработает. Но зато молодые воспитанники хорошо затащили и это даже хорошо. Значит, их можно будет продать подороже.
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boris63
1749331105
Из за транферов Николич вполне может не согласится и уйти, это более реальная вещь. Но с трансферами у Армейцев уже давно полная жопа и Николич должен об этом знать и лучше в ближайшее будущее не будет. А жаль.
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Plyash
1749360669
Держитесь , коняжки , в следующем сезоне надежда в основном противостоянии с ЗПРФ , только на вас .
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