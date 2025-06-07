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  • «У ворот не ставить»: Сафонов опубликовал пост после ошибки за сборную России

«У ворот не ставить»: Сафонов опубликовал пост после ошибки за сборную России

Вчера, 18:27
17

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов опубликовал пост в телеграм-канале. Он посвящен его результативной ошибке в товарищеском матче против Нигерии (1:1).

«Думаю, что очень важно делать выводы из ошибок, а не концентрироваться на них. Намного важнее сохранять в голове положительные моменты и двигаться дальше.

Спасибо «Лужникам», команде и всем болельщикам за атмосферу. Получил огромное удовольствие от игры.

Фотка для недоброжелателей, стараюсь играть на опережение», – написал Сафонов.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
ПСЖ Россия Сафонов Матвей
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Комментарии (18)
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kazatkaiden
1749313768
Просто нужно головой соображать, а не другим местом. Есть же отличный сервис. Просто в Яндексе набираем «серебряный прогноз сервис». 13-й год работают. Матч ТВ о них говорил. Гарантии на прогнозы.
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Интерес
1749315205
Чего привязались? Он и в "Краснодаре" играл так же,а в ПСЖ ему пояснили,что так нельзя.Вернулся,спросил...Кафанов с КАрпиным хором сказали :Не только можно,но и нужно!!! Сработало...
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Cleaner
1749315851
Матвей, ты в Россию приехал весь НА ПОНТАХ, ЗВЕЗДА блин ЕВРОПЕЙСКАЯ. За что тебе и воздалось без задержки...(((
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FWSPM
1749318359
обделался и ладно что в первый раз...езжай в париж зарабатывать на очередные алименты есть подозрение что нынешняя более матерая чем прошлая
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Foxitkuban
1749319879
Сколько "экспертов" в комментариях! Матерь Божья! Только вот, если вы все такие умные, то почему такие бедные?))))
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АЛЕКС 58
1749320609
Валил бы ты в свою Хранцию вместе со стюардеской. Там тебя лавка ждёт
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boris63
1749346736
Хорошая фотка, честная.
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Алексей-К-google
1749359353
Гол кутиляпый, руководству ПСЖ на заметку...Не думаю, что будет много недорожелателей. Матчи сборной серьёзно сейчас никто не рассматривает.
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Александр-Юрков-vkontakte
1749359550
Сифон укороти свё я.
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Игорь N5
1749373359
Нельзя основным вратарем сборной ставить запасного вратаря клуба. Пока у руля нашего футбола (читать «сборной») стоят раболепные люди, слепо преклоняющиеся перед западом, как перед белым господином, считающие, что запасной в Европе всегда лучше основного в России, ничего хорошего не выйдет.
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