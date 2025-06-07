«У ворот не ставить»: Сафонов опубликовал пост после ошибки за сборную России

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов опубликовал пост в телеграм-канале. Он посвящен его результативной ошибке в товарищеском матче против Нигерии (1:1).

«Думаю, что очень важно делать выводы из ошибок, а не концентрироваться на них. Намного важнее сохранять в голове положительные моменты и двигаться дальше.

Спасибо «Лужникам», команде и всем болельщикам за атмосферу. Получил огромное удовольствие от игры.

Фотка для недоброжелателей, стараюсь играть на опережение», – написал Сафонов.