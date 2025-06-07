Губерниев предложил тренера для «Спартака»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» должен возглавить Александр Мостовой. Он пообщался с бывшим футболистом московской команды.
– Все знают мою твердую позицию по поводу «Спартака». Надоели временщики. Клубу нужен человек, который объединит родину «Спартака». Нужен царь! А царь у нас в футболе один.
– Ребят, легенд много, а царь – один!
– Саш, ну если возглавишь, такой жопы не будет?
– Конечно же, нет. Конечно. Но пока, к сожалению, не могу.
– Ну, это пока не можешь. Со временем же возглавишь.
– Вот это хорошо. Со временем – обязательно!
- «Спартак» сейчас возглавляет главный тренер Деян Станкович.
- Клуб занял четвертое место в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева