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Губерниев предложил тренера для «Спартака»

Вчера, 18:14
11

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» должен возглавить Александр Мостовой. Он пообщался с бывшим футболистом московской команды.

– Все знают мою твердую позицию по поводу «Спартака». Надоели временщики. Клубу нужен человек, который объединит родину «Спартака». Нужен царь! А царь у нас в футболе один.

– Ребят, легенд много, а царь – один!

– Саш, ну если возглавишь, такой жопы не будет?

– Конечно же, нет. Конечно. Но пока, к сожалению, не могу.

– Ну, это пока не можешь. Со временем же возглавишь.

– Вот это хорошо. Со временем – обязательно!

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр Губерниев Дмитрий
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Комментарии (11)
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andr45
1749309596
Кто про что, а Губерниев, Генич и остальные дикторы всё про «жопу») К чему бы это?)
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DMитрий
1749310078
Походу эти два парниши накануне сгубились.
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Цугундeр
1749310630
"Петушок спорхнул со спицы, К колеснице полетел И царю на темя сел, Встрепенулся, клюнул в темя.."
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...короче
1749311432
...пора им обоим по инъекции, каждому раз в сутки, что б расслабились до спокойных слюней. А то, сильно напрягаются по поводу и без...
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САДЫЧОК
1749312156
Не знаю про какого царя все время говорят- но лохматый просто отстой!
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k611
1749313366
Дилетант, у Мостового корки, по которым он может работать в РПЛ только помощником главного тренера.
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Plyash
1749314394
Два величайших словоблуда нашей футбольной современности , к вам ещё Черчесова добавить , и можно в подворотне , что бы никто не видел , на троих сообразить.
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FWSPM
1749318427
обязательно бахнем но потом
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