ФИФА вмешалась в ситуацию с допросом экс-футболиста «Динамо» из-за его слов про Россию

ФИФА, а также футбольные федерации Израиля и Эстонии вмешались в ситуацию с допросом защитника Израиля Эли Дасы.

Делегат ФИФА и представители обеих федераций обратились к эстонской полиции с просьбой прекратить давление на футболиста и покинуть территорию. В настоящий момент Дасе ничего не угрожает.