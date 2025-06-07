ФИФА вмешалась в ситуацию с допросом экс-футболиста «Динамо» из-за его слов про Россию

ФИФА, а также футбольные федерации Израиля и Эстонии вмешались в ситуацию с допросом защитника Израиля Эли Дасы.
Делегат ФИФА и представители обеих федераций обратились к эстонской полиции с просьбой прекратить давление на футболиста и покинуть территорию. В настоящий момент Дасе ничего не угрожает.
- Экс-динамовец прилетел в Таллин на матч отбора ЧМ-2026 против Эстонии.
- Перед игрой его спросили про этичность выступления в РПЛ в период СВО.
- Отвечая на вопрос, Даса поблагодарил Россию и «Динамо» за хорошее отношение к нему.
- В итоге он был допрошен эстонской полицией за комплиментарные слова в адрес РФ.
Источник: «Спорт-Экспресс»