Роналду сказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду порассуждал о выборе обладателя «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/25.

«Считаю, что «Золотой мяч» должен получить тот, кто выиграл Лигу чемпионов. Но есть и другие мнения.

Ямаль? У этого игрока, безусловно, есть все качества, чтобы выиграть награду.

Я не уделяю много внимания индивидуальным наградам, поскольку знаю, что за этим стоит, что происходит за кулисами. У них даже нет единого критерия», – сказал 40-летний португалец.