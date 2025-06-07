Роналду сказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду порассуждал о выборе обладателя «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/25.
«Считаю, что «Золотой мяч» должен получить тот, кто выиграл Лигу чемпионов. Но есть и другие мнения.
Ямаль? У этого игрока, безусловно, есть все качества, чтобы выиграть награду.
Я не уделяю много внимания индивидуальным наградам, поскольку знаю, что за этим стоит, что происходит за кулисами. У них даже нет единого критерия», – сказал 40-летний португалец.
- Фаворитом считается Усман Дембеле, оформивший квадрупл в составе «ПСЖ».
- Ламин Ямаль выиграл с «Барселоной» чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а из Лиги чемпионов вылетел на стадии 1/2 финала.
- «Золотой мяч» вручат 22 сентября в Париже.
Источник: Marca