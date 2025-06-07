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Роналду сказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

Вчера, 16:47
3

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду порассуждал о выборе обладателя «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/25.

«Считаю, что «Золотой мяч» должен получить тот, кто выиграл Лигу чемпионов. Но есть и другие мнения.

Ямаль? У этого игрока, безусловно, есть все качества, чтобы выиграть награду.

Я не уделяю много внимания индивидуальным наградам, поскольку знаю, что за этим стоит, что происходит за кулисами. У них даже нет единого критерия», – сказал 40-летний португалец.

  • Фаворитом считается Усман Дембеле, оформивший квадрупл в составе «ПСЖ».
  • Ламин Ямаль выиграл с «Барселоной» чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а из Лиги чемпионов вылетел на стадии 1/2 финала.
  • «Золотой мяч» вручат 22 сентября в Париже.

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Источник: Marca
Саудовская Аравия. Премьер-лига Лига чемпионов Аль-Наср Роналду Криштиану
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Комментарии (3)
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DMитрий
1749310760
Уж кому как ни Кришу знать,- что за этим стоит.
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