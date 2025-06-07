Круговой отреагировал на слухи об уходе Николича из ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о будущем главного тренера Марко Николича.

Сообщалось, что сербский специалист собирается выкупить свой контракт у армейцев и уйти в АЕК.

«Впервые об этом слышу. Сначала надо жене ответить, а потом почитать новости.

В поведении и словах Николича ничего не намекало на его возможный уход из ЦСКА. Думаю, что он сам решит, где ему лучше будет.

Не хочу, чтобы он уходил. Тем более Марко обещал в следующем сезоне чемпионство. Мы все настроены на это», – заявил Круговой.