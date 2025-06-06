Карпин ответил на вопросы о назначении в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отказался подтверждать скорое назначение в «Динамо».
Сообщалось, что клуб объявит о заключении контракта до 16 июня.
- Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной.
- Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.
- Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. До февраля он параллельно работал в «Ростове».
– Когда мы узнаем, где официально продолжится ваша клубная карьера?
– Если она будет продолжатся, то узнаете. В тот же момент.
– Когда это произойдет?
– Пока не знаю.
– По «Динамо» новых комментариев нет?
– Новых нет. Все старые.
Источник: «Матч ТВ»