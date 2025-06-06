Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Карпин ответил на вопросы о назначении в «Динамо»

Вчера, 23:29
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отказался подтверждать скорое назначение в «Динамо».

Сообщалось, что клуб объявит о заключении контракта до 16 июня.

  • Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной.
  • Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.
  • Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. До февраля он параллельно работал в «Ростове».

– Когда мы узнаем, где официально продолжится ваша клубная карьера?

– Если она будет продолжатся, то узнаете. В тот же момент.

– Когда это произойдет?

– Пока не знаю.

– По «Динамо» новых комментариев нет?

– Новых нет. Все старые.

Еще по теме:
Карпин прокомментировал ничью сборной России с Нигерией 6
Карпин объяснил дикую ошибку Сафонова 14
Реакция Черчесова на приглашение Карпина в «Динамо» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1749242440
Ой,даже не спрашивайте,это такая страшная тайна,а день интронизации будет объявлен государственным праздником!
Ответить
В "Спартаке" играют прост
1749274158
Строит из себя пупа всеядного...а кто он как тренер? Из Спартака пинками выгнали, из Мальорки выгнали, из Торпедо(Армавир) вышвырнули...статистика просто бомба: как тренер провёл 478 матчей из них: проиграл 154, выиграл 210...при условии что играла сборная с опущенным дном и он набил 16 побед...какой он тренер? Он быдло которого нужно гнать
Ответить
Главные новости
Европейский клуб предлагал 12 миллионов за Батракова
11:26
Один шаг отделяет Николича от назначения в АЕК
11:19
2
ВидеоСафонов раскрыл, что ему сказали партнеры по сборной России после голевой ошибки в матче с Нигерией
10:57
2
Генич – об уходе Николича из ЦСКА: «Полнейшая херь»
10:47
3
Нападающий «Милана» запросил трансфер в «Баварию»
10:37
«Зенит» предложит «Фламенго» обмен игроками с участием Вендела
10:25
3
ЦСКА хочет бесплатно подписать сенегальского форварда
10:10
2
Круговой отреагировал на слухи об уходе Николича из ЦСКА
09:33
1
ВидеоТренер сборной Нигерии прокомментировал ошибку Сафонова
08:58
7
«Зенит» может выкупить бразильского полузащитника за 25 миллионов
08:46
5
Все новости
Все новости
Осинькин – о продлении контракта с «Крыльями»: «Были предложения, на которые я отвечал: «Да»
11:04
1
ЦСКА хочет бесплатно подписать сенегальского форварда
10:10
2
Круговой отреагировал на слухи об уходе Николича из ЦСКА
09:33
1
«Зенит» может выкупить бразильского полузащитника за 25 миллионов
08:46
5
Комличенко: «Я определился с новой командой»
08:32
14
Колосков посоветовал нового соперника для сборной России – это участник ЧМ-2026
01:20
1
Николич собирается выкупить свой контракт у ЦСКА
01:10
10
Николич готов покинуть ЦСКА по двум причинам
00:40
7
Николич близок к уходу из ЦСКА
00:12
3
Карпин ответил на вопросы о назначении в «Динамо»
Вчера, 23:29
5
Два игрока дебютировали за сборную России в матче с Нигерией
Вчера, 23:20
Мостовой высказался о результате матча Россия – Нигерия
Вчера, 22:44
7
Торбинский закрыл детскую академию в Майами
Вчера, 22:22
3
Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с Нигерией (1:1), пропустив из-за ошибки Сафонова
Вчера, 21:59
37
Реакция Черчесова на приглашение Карпина в «Динамо»
Вчера, 21:50
3
ВидеоДикая ошибка Сафонова прервала сухую серию сборной России, длившуюся с 2023 года
Вчера, 21:40
20
Раскрыты трансферные планы «Ростова» на лето
Вчера, 21:34
2
Эменике готов вернуться в «Спартак»
Вчера, 21:09
Экс-вингер ЦСКА и «Краснодара» закончил карьеру в 35 лет
Вчера, 20:31
Червиченко – о трансфере «Спартака»: «Самая фееричная неудача, возможно, всей РПЛ»
Вчера, 20:00
17
Сафонов эмоционально высказался о возвращении в Россию
Вчера, 19:45
4
Реакция «Зенита» на новость об интересе к спартаковцу Пруцеву
Вчера, 19:07
11
«Динамо» рассматривало экс-тренера «Боруссии»
Вчера, 18:24
4
«Зенит» хочет купить полузащитника «Спартака»
Вчера, 17:46
19
В «Динамо» согласовали сроки объявления о назначении Карпина
Вчера, 17:25
7
У «Спартака» потребовали агентскую комиссию в размере 2,5 миллиона
Вчера, 17:00
15
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
Вчера, 16:16
32
Семин ответил, в чем Комличенко значительно лучше Дзюбы
Вчера, 16:08
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 