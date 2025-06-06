Карпин ответил на вопросы о назначении в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отказался подтверждать скорое назначение в «Динамо».

Сообщалось, что клуб объявит о заключении контракта до 16 июня.

Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной.

Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. До февраля он параллельно работал в «Ростове».

– Когда мы узнаем, где официально продолжится ваша клубная карьера?

– Если она будет продолжатся, то узнаете. В тот же момент.

– Когда это произойдет?

– Пока не знаю.

– По «Динамо» новых комментариев нет?

– Новых нет. Все старые.