Бывший телохранитель Роналду рассказал, сколько португалец ему платил

Хичман Бухари раскрыл размер своей зарплаты в период работы у Криштиану Роналду.

Бухари был телохранителем португальского нападающего в течение четырех лет.

Они сотрудничали во время выступлений футболиста за «Реал».

«Он платил мне около 850 фунтов в день. Криштиану – лучший босс, с которым я когда-либо работал. У нас были хорошие взаимоотношения.

Работать с ним – это не то же самое, как работать с кем-то, кому угрожают смертью или похищением.

У нас были только глупые инциденты с папарацци и сумасшедшими фанатами, но ничего серьезного», – рассказал Бухари.