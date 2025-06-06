Червиченко – о трансфере «Спартака»: «Самая фееричная неудача, возможно, всей РПЛ»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прошелся по московскому клубу за покупку Ливая Гарсии.

В феврале за форварда заплатили 18,7 миллиона евро.

Это самый дорогой трансфер в спартаковской истории.

Статистика Гарсии: 15 матчей, 3 гола.

«Если мы говорим о цене, то это полное фиаско. Думаю, его реальная цена – 5-6 миллионов. Все, кто причастен к покупке, кроме «Спартака», получил огромное удовольствие.

Сам по себе он неплохой игрок, но его купили на место Угальде – теперь ни один из них не играет, вафлю свесили и расстраиваются, что надо за одно и то же место бороться.

Пока да, самая фееричная неудача «Спартака» и, возможно, всей РПЛ.

Там ещe ситуация, видимо, была такая, что в «Спартаке» поверили в очередь из покупателей на Угальде. Теперь видим, что и Угальде никому не нужен, и Гарсия не может в полной мере вписаться в команду.

Осень покажет, что эти ребята из себя представляют», – сказал Червиченко.