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  • Червиченко – о трансфере «Спартака»: «Самая фееричная неудача, возможно, всей РПЛ»

Червиченко – о трансфере «Спартака»: «Самая фееричная неудача, возможно, всей РПЛ»

Вчера, 20:00
17

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прошелся по московскому клубу за покупку Ливая Гарсии.

  • В феврале за форварда заплатили 18,7 миллиона евро.
  • Это самый дорогой трансфер в спартаковской истории.
  • Статистика Гарсии: 15 матчей, 3 гола.

«Если мы говорим о цене, то это полное фиаско. Думаю, его реальная цена – 5-6 миллионов. Все, кто причастен к покупке, кроме «Спартака», получил огромное удовольствие.

Сам по себе он неплохой игрок, но его купили на место Угальде – теперь ни один из них не играет, вафлю свесили и расстраиваются, что надо за одно и то же место бороться.

Пока да, самая фееричная неудача «Спартака» и, возможно, всей РПЛ.

Там ещe ситуация, видимо, была такая, что в «Спартаке» поверили в очередь из покупателей на Угальде. Теперь видим, что и Угальде никому не нужен, и Гарсия не может в полной мере вписаться в команду.

Осень покажет, что эти ребята из себя представляют», – сказал Червиченко.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай Червиченко Андрей
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Комментарии (17)
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ПалкоВводецъ007
1749230888
Для тарасятника это нормально купить неликвид в 5 раз дороже номинала. Гыгыгы
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VVM1964
1749231944
Уверен - Гарсия еще своё слово скажет !!!
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Фердя
1749232655
Там где Соболев…там ПОБЕДА! Лучший трансфер Зенита среди всех клубов!
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Тинез Розоп
1749233897
А вот здесь Червь прав…(Увы)
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Pavlukaite
1749234143
Сказал червь скупавший в спартак говно охапками в своё время
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ivany4
1749238190
То, что Угальде лучший бомбардир, мы уже узнали. Большой молодец!! То, что Гарсия открыл счет своим забитым мячам в Спартаке - тоже увидели. Ну а то что червяк - пустобрех, знает не только Спартак, но и вся РПЛ, с начала 2000-х!!)) Видимо ума уже нет, одно и тоже переливает из пустого в порожний. Ничего не меняется, как ни зайдешь на сайт, одни и те же недоумки пытаются показать свой "высокий уровень" эхпертов.))
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nik55
1749240507
тупой червяк и этим все сказано
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Кривая да нелёгкая
1749283368
В свинарне всегда так)) только визжат осенью и зимой потом даже хрюков не слышно)) не фарм Химки так на шестом месте тусили бы )) стыдно за Спартак каждый год
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