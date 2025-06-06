Сафонов эмоционально высказался о возвращении в Россию

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от пребывания в России.

Футболист прилетел в Москву для подготовки к матчам с Нигерией и Беларусью.

Он не был в РФ с прошлого года из-за крупного долга по алиментам.

31 мая Сафонов выиграл Лигу чемпионов.

«Всем привет! Очень рад вернуться домой, а еще больше буду рад сыграть за сборную.

Сегодня игра против Нигерии в 20:00. Сказать честно, даже не было времени ничего опубликовать по причине большой занятости: тренировки, медобследования, куча встреч и интервью.

Когда вернулся в Россию, понял, что скучал по дому. Ехал из аэропорта в такси, и было тепло на душе от вывесок на русском языке. Так что получаю удовольствие от всего, что сейчас здесь происходит» – написал Сафонов в своем телеграм-канале.