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Сафонов эмоционально высказался о возвращении в Россию

Вчера, 19:45
4

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от пребывания в России.

  • Футболист прилетел в Москву для подготовки к матчам с Нигерией и Беларусью.
  • Он не был в РФ с прошлого года из-за крупного долга по алиментам.
  • 31 мая Сафонов выиграл Лигу чемпионов.

«Всем привет! Очень рад вернуться домой, а еще больше буду рад сыграть за сборную.

Сегодня игра против Нигерии в 20:00. Сказать честно, даже не было времени ничего опубликовать по причине большой занятости: тренировки, медобследования, куча встреч и интервью.

Когда вернулся в Россию, понял, что скучал по дому. Ехал из аэропорта в такси, и было тепло на душе от вывесок на русском языке. Так что получаю удовольствие от всего, что сейчас здесь происходит» – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Россия Сафонов Матвей
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Комментарии (4)
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кайрос
1749230217
На ворота хоть поставят этого любителя вывесок на русском языке ?
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saf05
1749237793
Лучше бы не приезжал, мудило
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