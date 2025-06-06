Реакция «Зенита» на новость об интересе к спартаковцу Пруцеву

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о слухах про возможный трансфер Данила Пруцева.

Об интересе петербургского клуба к полузащитнику «Спартака» сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Характеристику Ивану Карпову я дал, больше повторять ее не буду и его измышления также комментировать не собираюсь.

Найдите себе какую-нибудь другую рыбу, надоело», – заявил Медведев.