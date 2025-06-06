Реакция «Зенита» на новость об интересе к спартаковцу Пруцеву

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о слухах про возможный трансфер Данила Пруцева.
Об интересе петербургского клуба к полузащитнику «Спартака» сообщил инсайдер Иван Карпов.
«Характеристику Ивану Карпову я дал, больше повторять ее не буду и его измышления также комментировать не собираюсь.
Найдите себе какую-нибудь другую рыбу, надоело», – заявил Медведев.
- Год назад «Зенит» забрал другого спартаковца – Александра Соболева.
- Пруцев в прошедшем сезоне поучаствовал в 30 матчах (1528 минут), проиграв конкуренцию Кристоферу Мартинсу.
- Контракт хавбека истекает через год.
Источник: «Спорт-Экспресс»