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Ямаль высказался о возможном получении «Золотого мяча»

Сегодня, 01:10
1

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль порассуждал о своих шансах выиграть «Золотой мяч» в 2025 году.

  • У нападающего 21 гол и 22 ассиста в 61 матче за клуб и сборную в сезоне-2024/25.
  • В четверг его дубль в ворота Франции помог Испании выйти в финал Лиги наций.
  • С «Барсой» Ямаль выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

«Я всегда говорю своей маме, что стараюсь выкладываться полностью. Это мотивирует меня играть в футбол, это то, ради чего я встаю по утрам.

Дембеле – отличный игрок, но мы в финале», – сказал Ямаль.

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Источник: Marca
Испания. Примера Лига наций Барселона Испания Ямаль Ламин
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Комментарии (1)
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Andrering87
1749162310
Лч про**л так что забудь...
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