Ямаль высказался о возможном получении «Золотого мяча»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль порассуждал о своих шансах выиграть «Золотой мяч» в 2025 году.

У нападающего 21 гол и 22 ассиста в 61 матче за клуб и сборную в сезоне-2024/25.

В четверг его дубль в ворота Франции помог Испании выйти в финал Лиги наций.

С «Барсой» Ямаль выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

«Я всегда говорю своей маме, что стараюсь выкладываться полностью. Это мотивирует меня играть в футбол, это то, ради чего я встаю по утрам.

Дембеле – отличный игрок, но мы в финале», – сказал Ямаль.