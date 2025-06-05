Радимов – о «Химках»: «Это просто порнография нашего футбола»

Владислав Радимов обрадовался исключению «Химок» из РПЛ.

«Слава богу, что РПЛ покинули «Химки»! Это просто порнография нашего футбола, честно скажу. Вот в этом сезоне лучше было включить немецкий канал, чем игру «Химок».

Нельзя так издеваться: поле не готово, болельщиков нету, игроки бастуют, то хотят играть – то не хотят, постоянно какие-то новости оттуда – то за сок, то за фрукты, то за что-то еще не заплатили.

Вы с ума сошли? 2025-й год на дворе! Я понимаю, в 90-е после развала СССР такое могло быть.... 45 человек на тренировке, тренер говорит, я не могу столько тренировать. Какое-то шапито, куча долгов, которые, было изначально понятно, что они не заплатят.

Жаль, что РФС или РПЛ клюнули на эту уловку поначалу. Так что туда им и дорога – славной команде, где играли Костя Генич и Алексей Снегирев, и тренировал Николай Писарев!» – сказал Радимов.