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  • Радимов – о «Химках»: «Это просто порнография нашего футбола»

Радимов – о «Химках»: «Это просто порнография нашего футбола»

Вчера, 21:53
2

Владислав Радимов обрадовался исключению «Химок» из РПЛ.

«Слава богу, что РПЛ покинули «Химки»! Это просто порнография нашего футбола, честно скажу. Вот в этом сезоне лучше было включить немецкий канал, чем игру «Химок».

Нельзя так издеваться: поле не готово, болельщиков нету, игроки бастуют, то хотят играть – то не хотят, постоянно какие-то новости оттуда – то за сок, то за фрукты, то за что-то еще не заплатили.

Вы с ума сошли? 2025-й год на дворе! Я понимаю, в 90-е после развала СССР такое могло быть.... 45 человек на тренировке, тренер говорит, я не могу столько тренировать. Какое-то шапито, куча долгов, которые, было изначально понятно, что они не заплатят.

Жаль, что РФС или РПЛ клюнули на эту уловку поначалу. Так что туда им и дорога – славной команде, где играли Костя Генич и Алексей Снегирев, и тренировал Николай Писарев!» – сказал Радимов.

  • «Химки» финишировали на 12-м месте в РПЛ.
  • Из-за долгов команде не дали лицензию для участия в следующем розыгрыше Премьер-лиги.
  • Подмосковному клубу грозит банкротство и прекращение существования.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Радимов Владислав
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Комментарии (2)
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balam
1749164631
у вас проще.завез ящик бананов и все поскакали
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нейтральныйкакникто
1749166092
И тем не менее , Химки заняли 12 место.Будь у них вместо .....Миллер с Газпромом , трудно представить конечно...Но тем не менее они играли.А Радимов , ты бы, будь в нынешнем Химки , точно первым бы бастовал и ушёл в порнобизнес.
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