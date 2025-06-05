Карпин ответил, кто в сборной России Бомбардиро‑Крокодило

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о популярном меме.

– Появился новый тренд, когда итальянские слова связывают между собой. Например, Бомбардиро‑Крокодило. Слышали?

– Так. И?

– Кто в сборной Бомбардиро‑Крокодило?

– Бомбардиро – кто голы забивает. Кто у нас много забивает?

– Батраков.

– Значит, он Бомбардиро. А Крокодило Комличенко, например.

– Но это в одном слове должно быть.

– А у нас их два в одном слове (улыбается). Главное, чтобы народ пришел завтра на Бомбардиро‑Крокодило.