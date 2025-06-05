Мостовой: «Не удивлюсь, если «Пари НН» назначит тренером женщину»

Александр Мостовой высказался о вероятной смене главного тренера в «Пари НН».

Нижегородцы вылетели из РПЛ по спортивному принципу, но могут остаться в лиге вместо «Химок».

Команду возглавляет Виктор Гончаренко, но сообщалось, что вскоре его уволят.

Кандидаты на замену белорусу – Игорь Осинькин, Марцел Личка, Массимо Каррера.

«Вообще не принципиально, кто возглавит «Пари НН». У них за последние три года было человек семь-восемь. Был Саша Илич – все кричали! Пришeл Гончаренко – опять кричали. Осинькин или Каррера? Я никому не удивлюсь.

Им остаeтся женщину пригласить, чтобы удивить. Но я и этому не удивлюсь! Кого из тренеров мы только не видели в нашем чемпионате.

Женщины же стали в футболе разбираться, учить мужчин-профессионалов. Разницы нет, кто придeт, заработает и уйдeт. Сейчас для многих в футболе важно это», – заявил Мостовой.