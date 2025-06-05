Джикия ведет переговоры с двумя турецкими клубами

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, дал комментарий по поводу будущего игрока.
«Мы общаемся с клубами по поводу Георгия. В том числе и с заграничными. Есть интерес и из Турции, два турецких клуба им интересуются.
Более подробно сейчас нет смысла об этом говорить. Когда мы будем четко понимать все, и будет подписан документ, мы обязательно поделимся этим.
Есть заинтересованность. Но вы знаете, что в любых переговорах есть нюансы, которые надо привести к общему знаменателю», – сказал агент.
- Джикия присоединился к «Химкам» в сентябре.
- Он провел 19 матчей без голевых действий.
- Рыночная стоимость экс-капитана «Спартака» – 2 миллиона евро.
- Сообщалось, что «Локомотив» готов платить ему 5 млн рублей в месяц.
Источник: «Матч ТВ»