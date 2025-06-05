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Джикия ведет переговоры с двумя турецкими клубами

Вчера, 20:20
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Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, дал комментарий по поводу будущего игрока.

«Мы общаемся с клубами по поводу Георгия. В том числе и с заграничными. Есть интерес и из Турции, два турецких клуба им интересуются.

Более подробно сейчас нет смысла об этом говорить. Когда мы будем четко понимать все, и будет подписан документ, мы обязательно поделимся этим.

Есть заинтересованность. Но вы знаете, что в любых переговорах есть нюансы, которые надо привести к общему знаменателю», – сказал агент.

  • Джикия присоединился к «Химкам» в сентябре.
  • Он провел 19 матчей без голевых действий.
  • Рыночная стоимость экс-капитана «Спартака» – 2 миллиона евро.
  • Сообщалось, что «Локомотив» готов платить ему 5 млн рублей в месяц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Химки Джикия Георгий
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Комментарии (2)
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Круче чем вареные яица
1749144924
Буде на стадионах сосиски в тесте продавать.
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odessakmv
1749146930
ФК "шашлык" или ФК "люлякебаб"??
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