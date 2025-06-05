Адиев прокомментировал назначение в «Крылья Советов»

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в интервью клубной пресс-службе прокомментировал назначение.

– Расскажите, пожалуйста, как проходили переговоры, когда поступило к вам предложение и долго ли вы думали над ним?

– Предложение поступило после окончания чемпионата. Буквально через два-три дня со мной связался спортивный директор. Мы переговорили, встретились в Москве, после этого была встреча с главным спонсором нашим, Кубиным Вадимом Валентиновичем. Меня изначально, конечно, заинтересовало это предложение, но после этих встреч… Руководители мне изначально ничего такого не обещали.

Они просто сказали, что мы хотим с вами встретиться и поговорить, услышать ваше видение всей этой ситуации, какие-то игровые моменты, как вы видите, наше сотрудничество. После этого, можно сказать, приняли и руководители клуба, и я в том числе [решение о] взаимном сотрудничестве. Думаю, это заняло, наверное, три-четыре дня.

– Вы можете сейчас сказать, какой будет ваш тренерский состав? Кто войдет помощниками?

– Ну, я думаю, в течение двух дней мы уже их объявим. Сейчас как раз у нас идeт в процессе всe это обсуждение и конкретные фамилии. Я думаю, многие аспекты, как и в штабе, в реабилитации, нам надо тоже понимать, потому что всe равно нагружать футболистов это одно, но не менее важно, как мы их будем восстанавливать, поэтому все вот эти процессы мы сейчас обговариваем, и думаю, какие-то изменения будут.