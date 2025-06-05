Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адиев прокомментировал назначение в «Крылья Советов»

5 июня 2025, 18:55
1

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в интервью клубной пресс-службе прокомментировал назначение.

– Расскажите, пожалуйста, как проходили переговоры, когда поступило к вам предложение и долго ли вы думали над ним?

– Предложение поступило после окончания чемпионата. Буквально через два-три дня со мной связался спортивный директор. Мы переговорили, встретились в Москве, после этого была встреча с главным спонсором нашим, Кубиным Вадимом Валентиновичем. Меня изначально, конечно, заинтересовало это предложение, но после этих встреч… Руководители мне изначально ничего такого не обещали.

Они просто сказали, что мы хотим с вами встретиться и поговорить, услышать ваше видение всей этой ситуации, какие-то игровые моменты, как вы видите, наше сотрудничество. После этого, можно сказать, приняли и руководители клуба, и я в том числе [решение о] взаимном сотрудничестве. Думаю, это заняло, наверное, три-четыре дня.

– Вы можете сейчас сказать, какой будет ваш тренерский состав? Кто войдет помощниками?

– Ну, я думаю, в течение двух дней мы уже их объявим. Сейчас как раз у нас идeт в процессе всe это обсуждение и конкретные фамилии. Я думаю, многие аспекты, как и в штабе, в реабилитации, нам надо тоже понимать, потому что всe равно нагружать футболистов это одно, но не менее важно, как мы их будем восстанавливать, поэтому все вот эти процессы мы сейчас обговариваем, и думаю, какие-то изменения будут.

  • Адиев пришел из лишенных лицензии «Химок».
  • Магомед Мусаевич сменил Игоря Осинькина.
  • «Крылья Советов» в минувшем сезоне РПЛ заняли 10-е место.

Еще по теме:
Адиев мечтает возглавить «Зенит» 2
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит» 4
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай» 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Адиев Магомед
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1749146809
эх...вряд ли КС переживут следующий сезон. А жаль....
Ответить
Главные новости
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
2
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
14:38
3
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
3
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
1
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
1
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
3
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
Фото«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12:42
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
23
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
3
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
23
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
1
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ФотоНовичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
11:37
1
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
2
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
10
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
1
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
1
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
20
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
1
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
1
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
2
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
12
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
9
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+