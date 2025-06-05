Раскрыта зарплата Адиева в «Крыльях Советов»

Появились финансовые подробности назначения Магомеда Адиева на пост главного тренера «Крыльев Советов».

«Адиев подписал контракт с клубом по схеме «1+1» с зарплатой около 2,4-2,6 миллиона рублей в месяц.

Также в соглашении, как и положено, предусмотрены бонусы и премии, в том числе за выполнение задач, которые активируют автопродление контракта ещe на год. Задача №1 – восьмое место в турнирной таблице по итогам сезона-2025/26 РПЛ», – написал источник.