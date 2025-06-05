Андрей Мостовой высказался о ситуации с Венделом в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ситуацию с Венделом. Бразилец должен был перейти в «Ботафого» в летнее трансферное окно, но клуб расторг с ним контракт.
– Если Вендел останется в «Зените», у него не будет проблем с мотивацией?
– У него проблем с мотивацией вообще не было. Он всегда и тренируется, и играет в полную силу. К нему вопросов никогда нет. Он один из лучших легионеров за долгое время в России.
- Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.
- Петербургский клуб готов расстаться с футболистом за 20 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»