Андрей Мостовой высказался о ситуации с Венделом в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ситуацию с Венделом. Бразилец должен был перейти в «Ботафого» в летнее трансферное окно, но клуб расторг с ним контракт.

– Если Вендел останется в «Зените», у него не будет проблем с мотивацией?

– У него проблем с мотивацией вообще не было. Он всегда и тренируется, и играет в полную силу. К нему вопросов никогда нет. Он один из лучших легионеров за долгое время в России.