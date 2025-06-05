Черданцев объяснил недовольство тренеров совмещением Карпина: «Занимает вакантное место»

Комментатор Георгий Черданцев рассказал, что многие тренеры недовольны возможным совмещением постов главного тренера Валерием Карпиным в сборной России и клубе, поскольку в такой ситуации он занимает одно вакантное место.

– Ваше мнение относительно возможного совмещения Валерием Карпиным постов в сборной России и «Динамо»?

– Честно говоря, со стороны наблюдателя, мне все равно. Я не работаю и не являюсь конкурентом Карпина. В принципе, когда сборная не участвует в официальных матчах, подготовить команду к товарищеским матчам не так сложно. Тренер просто лишает себя отпуска.

Другое дело, что живя в Ростове‑на‑Дону и катаясь по разным городам, это делать сложнее. Если он переместится в Москву, это будет проще. Это его выбор, занятость и свободное время.

Есть и другой аспект, который нужно иметь в виду. Я много общаюсь с другими тренерами, в том числе, которые сейчас по разным причинам находятся без работы. У них мнение иное. При совмещении Карпин занимает одно вакантное место, которое вполне может занять другой тренер. Но поскольку я не тренер, мне все равно.