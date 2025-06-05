Черданцев объяснил недовольство тренеров совмещением Карпина: «Занимает вакантное место»

Комментатор Георгий Черданцев рассказал, что многие тренеры недовольны возможным совмещением постов главного тренера Валерием Карпиным в сборной России и клубе, поскольку в такой ситуации он занимает одно вакантное место.
– Ваше мнение относительно возможного совмещения Валерием Карпиным постов в сборной России и «Динамо»?
– Честно говоря, со стороны наблюдателя, мне все равно. Я не работаю и не являюсь конкурентом Карпина. В принципе, когда сборная не участвует в официальных матчах, подготовить команду к товарищеским матчам не так сложно. Тренер просто лишает себя отпуска.
Другое дело, что живя в Ростове‑на‑Дону и катаясь по разным городам, это делать сложнее. Если он переместится в Москву, это будет проще. Это его выбор, занятость и свободное время.
Есть и другой аспект, который нужно иметь в виду. Я много общаюсь с другими тренерами, в том числе, которые сейчас по разным причинам находятся без работы. У них мнение иное. При совмещении Карпин занимает одно вакантное место, которое вполне может занять другой тренер. Но поскольку я не тренер, мне все равно.
- Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
- Ожидается, что Карпин будет назначен главным тренером «Динамо» после 10 июня.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.