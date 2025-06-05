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  • Черданцев объяснил недовольство тренеров совмещением Карпина: «Занимает вакантное место»

Черданцев объяснил недовольство тренеров совмещением Карпина: «Занимает вакантное место»

Сегодня, 11:35
7

Комментатор Георгий Черданцев рассказал, что многие тренеры недовольны возможным совмещением постов главного тренера Валерием Карпиным в сборной России и клубе, поскольку в такой ситуации он занимает одно вакантное место.

– Ваше мнение относительно возможного совмещения Валерием Карпиным постов в сборной России и «Динамо»?

– Честно говоря, со стороны наблюдателя, мне все равно. Я не работаю и не являюсь конкурентом Карпина. В принципе, когда сборная не участвует в официальных матчах, подготовить команду к товарищеским матчам не так сложно. Тренер просто лишает себя отпуска.

Другое дело, что живя в Ростове‑на‑Дону и катаясь по разным городам, это делать сложнее. Если он переместится в Москву, это будет проще. Это его выбор, занятость и свободное время.

Есть и другой аспект, который нужно иметь в виду. Я много общаюсь с другими тренерами, в том числе, которые сейчас по разным причинам находятся без работы. У них мнение иное. При совмещении Карпин занимает одно вакантное место, которое вполне может занять другой тренер. Но поскольку я не тренер, мне все равно.

  • Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
  • Ожидается, что Карпин будет назначен главным тренером «Динамо» после 10 июня.
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Черданцев Георгий
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Комментарии (7)
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Semenycch
1749113313
Я не согласен с мнением Черданцева. У сборной должен быть освобожденный от другой работы тренер!
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ScarlettOgusania
1749113898
по сути сказанного Чердаком - все правильно, другим тренерам тоже хочется порулить или в сборной, или в динаме (с такой приличной ЗП), но не всех в РУ сборной и динамы устаивает профессиональный уровень претендентов...) и что в Карпине видят сверхъестественного как в тренере, непонятно...
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MaxRnD
1749115598
А какого хрена эти многие не высовывали нос, когда Черчесов окончательно обделался со сборной, + героев, желающих разгребать эти авгиевы конюшни почему-то под рукой у РФС тогда не оказалось, а Валеру чуть ли не силой затянули из Ростова в сборную ? Почему все недовольные сейчас говоруны тогда тихо сидели по щелям и не изъявляли никакого желание принять сборную в полностью "разобранном" состоянии ? А тут смотри-ка как разговорились, когда сборную отстранили и никакой глобальной ответственности за результаты уже нет. Шаровики, мля
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boris63
1749120049
Претензии к Карпину не совсем логичные, здесь скорее вопрос к работодателю. А раз работодатель позвал Карпина, то условного Мостовова или Юрана один хер не позвал бы. Чего возмущаться.
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