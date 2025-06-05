Юран сказал, когда Акинфеев закончит карьеру

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химо» Сергей Юран считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев мог достичь многого, если бы выступал в хорошем европейском клубе.
«Мне жаль, что Акинфеев не поиграл в Европе. Мне кажется, что он достиг бы многого в одном из хороших европейских клубов. Уверен, что он закончит карьеру только тогда, когда сам захочет этого. Это выдающийся футболист. Дай бог ему поставить рекорды», – сказал Юран.
- 39-летний Акинфеев провел в ЦСКА всю карьеру.
- На счету голкипера 22 трофея: 6 титулов чемпиона России, 8 побед в Кубке России, 7 – в Суперкубке России и 1 победа в Кубке УЕФА.
Источник: «Матч ТВ»