Юран сказал, когда Акинфеев закончит карьеру

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химо» Сергей Юран считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев мог достичь многого, если бы выступал в хорошем европейском клубе.

«Мне жаль, что Акинфеев не поиграл в Европе. Мне кажется, что он достиг бы многого в одном из хороших европейских клубов. Уверен, что он закончит карьеру только тогда, когда сам захочет этого. Это выдающийся футболист. Дай бог ему поставить рекорды», – сказал Юран.