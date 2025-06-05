Канчельскис объяснил, почему «Зенит» не стал чемпионом

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что настрой соперников «Зенита» помешал петербургскому клубу выиграть чемпионат России в сезоне-2024/25.
«Зенит» не стал чемпионом, потому что на него все очень серьeзно настраивались. Все-таки за последнее время всем стало ясно, что «Зенит» теперь является грандом нашего футбола. Этот статус в какой-то степени сыграл против самой команды.
Все стали настраиваться на «Зенит», как на «Спартак», поэтому Петербург не увидел в этом году чемпионство», – сказал Канчельскис.
- «Зенит» занял 2-е место в РПЛ с 66 очками после 30 туров. Команда отстала от «Краснодара» на 1 очко.
- Петербуржцы выиграли 6 предыдущих чемпионатов России.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»