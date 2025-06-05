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Канчельскис объяснил, почему «Зенит» не стал чемпионом

Сегодня, 09:12
14

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что настрой соперников «Зенита» помешал петербургскому клубу выиграть чемпионат России в сезоне-2024/25.

«Зенит» не стал чемпионом, потому что на него все очень серьeзно настраивались. Все-таки за последнее время всем стало ясно, что «Зенит» теперь является грандом нашего футбола. Этот статус в какой-то степени сыграл против самой команды.

Все стали настраиваться на «Зенит», как на «Спартак», поэтому Петербург не увидел в этом году чемпионство», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» занял 2-е место в РПЛ с 66 очками после 30 туров. Команда отстала от «Краснодара» на 1 очко.
  • Петербуржцы выиграли 6 предыдущих чемпионатов России.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит Канчельскис Андрей
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Комментарии (14)
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boris63
1749105380
Не все коту масленица.
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DOCTOR PENALTY
1749106354
Создаётся впечатление, что бразильцы разрушают команду изнутри, а Семак с этим не справляется. Кого-то надо менять. """"
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Интерес
1749107100
Наконец ,стало понятно,почему "Спартак" не становился чемпионом два десятка лет.Но он хоть в "юбилей" выполнил задачу,а вот "львам с болот" пришлось объявить "дубль-"юбилей".
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andrei-sarap-yandex
1749107767
судьи помогали КРАСНОДАРУ И КАРАВАЕВ....АГАЛАРОВ ЗА 1 МИЛИОН РУБЛЕЙ НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ
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FWSPM
1749110964
на связи оракул из брянска...в следущий раз обязательно угадает
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Play
1749113027
Всё то им Спартак мешает
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Странник 09
1749115780
А что в перенесенном юбилеи команды не будут настраиваться на зенит. Проиграл сбг прежде всего из-за жадности "все мое" (требл). Краснодар(чемпион) и ЦСКА(кубок) разыграют суперкубок
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sochi-2013
1749116901
Наконец-то нашелся умный человек, все объяснил. Мы думали, потому, что Краснодар набрал на очко больше, а оказалось, что дело в настрое. Что после 6 чемпионств подряд,.." всем стало ясно, что «Зенит» теперь является грандом нашего футбола." После пяти было непонятно. Моя чушь на чушь ББР- чушь в кубе!)) (не в квадрате)
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VVM1964
1749119740
"почему «Зенит» не стал чемпионом ?" - да потому что ЗПРФ !!!)))... А еще и кубок не взял - значит вдвойне !...
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