Канчельскис объяснил, почему «Зенит» не стал чемпионом

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что настрой соперников «Зенита» помешал петербургскому клубу выиграть чемпионат России в сезоне-2024/25.

«Зенит» не стал чемпионом, потому что на него все очень серьeзно настраивались. Все-таки за последнее время всем стало ясно, что «Зенит» теперь является грандом нашего футбола. Этот статус в какой-то степени сыграл против самой команды.

Все стали настраиваться на «Зенит», как на «Спартак», поэтому Петербург не увидел в этом году чемпионство», – сказал Канчельскис.