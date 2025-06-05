Юран – о «Химках»: «Садыгов был уверен, что все решит»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран выразил мнение, что инвестора команды Туфана Садыгова подовела амбициозность.

«Садыгов – амбициозный человек, может, в этом плане это его и подвело. Весной появились [слухи], что люди хотели приобрести клуб и погасить долги, но он ответил отказом. Он был уверен, что всe решит», – сказал Юран.