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  • Сафонов предрек светлое будущее сборной России: «Будет одним из лидеров Европы»

Сафонов предрек светлое будущее сборной России: «Будет одним из лидеров Европы»

4 июня 2025, 19:55
2

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов на ютуб-канале сборной дал прогноз на будущее российской команды.

«Я хочу сказать про сборную. Моe ощущение вот с того, что я видел, что я смотрел по матчам сборной, а я всe смотрел в Париже… Мне кажется, что та сборная, которая сейчас у нас, она спокойно может играть и бороться за какие-то… Ну, наверное, трофеи – это громко сказано будет. Но я думаю, что стабильно играть на высоком уровне и стабильно получать хороший результат против топовых сборных – это России по силам.

Вот поэтому, если закладывать какой-то фундамент, хочется сказать: у меня есть ощущение, что сборная России будет одной из команд-лидеров в Европе. Как только – так сразу», – сказал Сафонов.

  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • Команда проводит только товарищеские матчи.
  • 6 июня Россия примет Нигерию, 10 июня сыграет на выезде с Беларусью.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ПСЖ Россия Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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FFR
1749066127
Оказывается Сафонов не разбирается в футболе, или же кривит душой.
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Plyash
1749069936
Наши пришли в европейский футбол в начале 50-х , Олимпиаду взяли в ОИ-56 , затем ЧЕ- 60 , серебро ЧЕ - 64 , бронза ЧМ - 66 . До этого варились в "собственном соку". Так же , как и сейчас . Вывод какой ? Играйте , ребята , не за огромные блага , как сей час , а за Отечество своё . А блага у ребят уже такие , без всяких титулов кстати , что живут они не хуже , чем руководы из Г.Д.
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