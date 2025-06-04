Сафонов предрек светлое будущее сборной России: «Будет одним из лидеров Европы»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов на ютуб-канале сборной дал прогноз на будущее российской команды.

«Я хочу сказать про сборную. Моe ощущение вот с того, что я видел, что я смотрел по матчам сборной, а я всe смотрел в Париже… Мне кажется, что та сборная, которая сейчас у нас, она спокойно может играть и бороться за какие-то… Ну, наверное, трофеи – это громко сказано будет. Но я думаю, что стабильно играть на высоком уровне и стабильно получать хороший результат против топовых сборных – это России по силам.

Вот поэтому, если закладывать какой-то фундамент, хочется сказать: у меня есть ощущение, что сборная России будет одной из команд-лидеров в Европе. Как только – так сразу», – сказал Сафонов.