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Сергеев оценил отставку Осинькина из «Крыльев Советов»

Сегодня, 12:31

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отреагировал на отставку Игоря Осинькина с поста главного тренера команды.

– Ты понял, почему Осинькина не оставили в клубе?

– Если он не понял, то как я могу понять? Мы разъехались в отпуск, кто‑то позвонил, кто‑то лично поблагодарил его за работу. Если ему непонятна отставка, то нам тоже непонятна. Никто ничего нам не сказал, просто объявили в новостях, что контракт не продлили, и все.

  • Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с лета 2020 года.
  • Под его руководством команда выиграла турнир в Первой лиге и дошла до финала Кубка России в сезоне-2020/21.
  • В этом сезоне «Крылья Советов» заняли 10-е место с 31 очком.
  • В трех предыдущих чемпионатах России самарцы занимали 8-е, 12-е и 9-е места.
  • 60-летний Осинькин покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сергеев Иван Осинькин Игорь
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