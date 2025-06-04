Сергеев оценил отставку Осинькина из «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отреагировал на отставку Игоря Осинькина с поста главного тренера команды.
– Ты понял, почему Осинькина не оставили в клубе?
– Если он не понял, то как я могу понять? Мы разъехались в отпуск, кто‑то позвонил, кто‑то лично поблагодарил его за работу. Если ему непонятна отставка, то нам тоже непонятна. Никто ничего нам не сказал, просто объявили в новостях, что контракт не продлили, и все.
- Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с лета 2020 года.
- Под его руководством команда выиграла турнир в Первой лиге и дошла до финала Кубка России в сезоне-2020/21.
- В этом сезоне «Крылья Советов» заняли 10-е место с 31 очком.
- В трех предыдущих чемпионатах России самарцы занимали 8-е, 12-е и 9-е места.
- 60-летний Осинькин покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
Источник: «Матч ТВ»