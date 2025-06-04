Сергеев оценил отставку Осинькина из «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отреагировал на отставку Игоря Осинькина с поста главного тренера команды.

– Ты понял, почему Осинькина не оставили в клубе?

– Если он не понял, то как я могу понять? Мы разъехались в отпуск, кто‑то позвонил, кто‑то лично поблагодарил его за работу. Если ему непонятна отставка, то нам тоже непонятна. Никто ничего нам не сказал, просто объявили в новостях, что контракт не продлили, и все.