Сперцяном заинтересовался турецкий клуб

«Галатасарай» заинтересовался кандидатурой полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Стамбульский клуб ищет футболиста на позицию «десятки» и может осуществить трансфер хавбека, если ему удастся убедить игрока в перспективности перехода.

Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 20 миллионов евро.

Контракт 24-летнего игрока сборной с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне армянский полузащитник провел за клуб 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 7 ассистов.

«Галатасарай» в минувшем сезоне стал чемпионом Турции и выступит на общем этапе Лиги чемпионов.