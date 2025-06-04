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Сперцяном заинтересовался турецкий клуб

Сегодня, 11:45
5

«Галатасарай» заинтересовался кандидатурой полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Стамбульский клуб ищет футболиста на позицию «десятки» и может осуществить трансфер хавбека, если ему удастся убедить игрока в перспективности перехода.

  • Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 20 миллионов евро.
  • Контракт 24-летнего игрока сборной с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.
  • В этом сезоне армянский полузащитник провел за клуб 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 7 ассистов.
  • «Галатасарай» в минувшем сезоне стал чемпионом Турции и выступит на общем этапе Лиги чемпионов.

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Источник: страница Арды Озкурта в соцсети X
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Краснодар Галатасарай Сперцян Эдуард
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Комментарии (5)
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trener7
1749028699
Да блин. Вы его сплавить хотите или найти ему хороший европейский клуб?
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Garrincha58
1749028870
20 турки ни за что не дадут
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Мордаванин
1749032088
посадят в чансдермом а сверху янычар с мечом и каждые девяносто минут...)
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Александр-Каратеев-yandex
1749032769
В Турцию не поедит, армяне их не долюбливают, в силу известных событий.
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FFR
1749034895
Это вообще чушь, Галатасарай его даром не возьмёт. Ну, фантазёры журналюги...
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