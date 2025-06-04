Селюк сказал, готов ли Дзюба играть до 40 лет

Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

– Как думаете, как долго еще Дзюба мог бы выступать на профессиональном уровне?

– Тут не всe зависит от Дзюбы. Безусловно, он качественный футболист. Но тут уже важна работа тренера, насколько он правильно Дзюбу использует. Мы понимаем, что Дзюба не бегает, например, как Заболотный – как ужаленный. Но в штрафной Дзюба очень полезен.

Думаю, если будет тренер, который будет правильно использовать Дзюбу, в том числе за счет других футболистов, которые будут дорабатывать иногда за Артема, то может выступать еще долго. Вдруг он еще захочет какой‑то рекорд установить и играть до 40 лет, как Тотти. Тут много «если». Если не будет травм и так далее.

Как я вижу по нему, у него желание продолжать играть есть. Тем более в такой команде как «Акрон» он может играть без проблем.