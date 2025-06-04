Селюк сказал, готов ли Дзюба играть до 40 лет

Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
– Как думаете, как долго еще Дзюба мог бы выступать на профессиональном уровне?
– Тут не всe зависит от Дзюбы. Безусловно, он качественный футболист. Но тут уже важна работа тренера, насколько он правильно Дзюбу использует. Мы понимаем, что Дзюба не бегает, например, как Заболотный – как ужаленный. Но в штрафной Дзюба очень полезен.
Думаю, если будет тренер, который будет правильно использовать Дзюбу, в том числе за счет других футболистов, которые будут дорабатывать иногда за Артема, то может выступать еще долго. Вдруг он еще захочет какой‑то рекорд установить и играть до 40 лет, как Тотти. Тут много «если». Если не будет травм и так далее.
Как я вижу по нему, у него желание продолжать играть есть. Тем более в такой команде как «Акрон» он может играть без проблем.
- В минувшем сезоне 36-летний Дзюба провел за «Акрон» 24 матча, забил 10 голов, отдал 7 передач.
- Клуб продлил с форвардом контракт на сезон-2025/26.
- Дзюба весной установил три рекорда. Форвард «Акрона» стал лучшим бомбардиром в истории среди российских игроков (сейчас у него 240 голов), лучшим бомбардиром сборной России (31 гол), лучшим по количеству очков по системе «гол+пас» в чемпионатах России.