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Селюк сказал, готов ли Дзюба играть до 40 лет

Сегодня, 11:21

Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

– Как думаете, как долго еще Дзюба мог бы выступать на профессиональном уровне?

– Тут не всe зависит от Дзюбы. Безусловно, он качественный футболист. Но тут уже важна работа тренера, насколько он правильно Дзюбу использует. Мы понимаем, что Дзюба не бегает, например, как Заболотный – как ужаленный. Но в штрафной Дзюба очень полезен.

Думаю, если будет тренер, который будет правильно использовать Дзюбу, в том числе за счет других футболистов, которые будут дорабатывать иногда за Артема, то может выступать еще долго. Вдруг он еще захочет какой‑то рекорд установить и играть до 40 лет, как Тотти. Тут много «если». Если не будет травм и так далее.

Как я вижу по нему, у него желание продолжать играть есть. Тем более в такой команде как «Акрон» он может играть без проблем.

  • В минувшем сезоне 36-летний Дзюба провел за «Акрон» 24 матча, забил 10 голов, отдал 7 передач.
  • Клуб продлил с форвардом контракт на сезон-2025/26.
  • Дзюба весной установил три рекорда. Форвард «Акрона» стал лучшим бомбардиром в истории среди российских игроков (сейчас у него 240 голов), лучшим бомбардиром сборной России (31 гол), лучшим по количеству очков по системе «гол+пас» в чемпионатах России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Селюк Дмитрий
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