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  • Канчельскис дал прогноз на чемпиона России в 2026 году: «Я уже сейчас уверенно говорю об этом»

Канчельскис дал прогноз на чемпиона России в 2026 году: «Я уже сейчас уверенно говорю об этом»

Вчера, 20:43
12

Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» отберет чемпионский титул у «Краснодара» в сезоне-2025/26.

«Зенит» станет чемпионом в следующем сезоне! Я уже сейчас уверенно говорю об этом. Они будут злее.

«Зенит» – это команда, которая хочет быть номером один в стране. Они хотят обойти «Спартак» по количеству чемпионских титулов в России.

Если бы я был президентом, то поставил бы именно такую задачу. Я не говорю про СССР, а именно про Россию. Уверен, никто не оглашает этого, но задача такая стоит.

Сейчас у «Зенита» и «Спартака» по 10 чемпионств, а в следующем году у «Зенита» будет 11-е. Тогда скажут, что клуб номер один – это «Зенит», – заявил Канчельскис.

  • «Зенит» становился чемпионом 6 раз подряд – с 2019 по 2024 год.
  • В 2025-м РПЛ впервые в истории выиграл «Краснодар».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит Канчельскис Андрей
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Комментарии (12)
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АК 68
1748973487
Ты и год назад уверенно говорил об этом.
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...короче
1748974027
...бухой? Похоже...
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Интерес
1748974653
"Зенит" фсё,забудьте.
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timon2401
1748974941
Я когда нибудь все таки куплю билет поближе к тренерской скамейке, что бы епнуть его чем нибудь))
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Foxitkuban
1748977130
Не злость с задачами на сезон, делают результат.
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FWSPM
1748978991
да да помним как ты уверенно утверждал до последнего что нестолетний бестрофейник станет чемпионом и где?
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Vladimir61
1748979688
Ты уже в этом году говорил очень уверенно, и оказался соврамши...
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TOMSON
1748981168
Зенит разумеется главный фаворит. Но у него перестройка намечается и как она пойдет неизвестно… Под Семаком кресло так же закачалось, второй раз второе место ему не простят. В таких условиях он еще не тренировал, да и команда может сливать начать. А может и не сливать, а просто положить на все, это же Бразильцы. Короче в следующем сезоне я бы не был уверен в чемпионстве Зенита и денег бы на это не поставил.
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Тинез Розоп
1748981337
Победят. На раз…два…три…
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ivany4
1748982055
Уверенно говорить ты можешь, да кто ж тебе теперь поверит.))
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