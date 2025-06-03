Канчельскис дал прогноз на чемпиона России в 2026 году: «Я уже сейчас уверенно говорю об этом»

Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» отберет чемпионский титул у «Краснодара» в сезоне-2025/26.

«Зенит» станет чемпионом в следующем сезоне! Я уже сейчас уверенно говорю об этом. Они будут злее.

«Зенит» – это команда, которая хочет быть номером один в стране. Они хотят обойти «Спартак» по количеству чемпионских титулов в России.

Если бы я был президентом, то поставил бы именно такую задачу. Я не говорю про СССР, а именно про Россию. Уверен, никто не оглашает этого, но задача такая стоит.

Сейчас у «Зенита» и «Спартака» по 10 чемпионств, а в следующем году у «Зенита» будет 11-е. Тогда скажут, что клуб номер один – это «Зенит», – заявил Канчельскис.