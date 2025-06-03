Дуглас Сантос составил топ-5 лучших бразильцев в истории РПЛ

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопросы о лучших игроках РПЛ.

– Кто самый сильный левый защитник в РПЛ?

– Мойзес из ЦСКА и Рябчук из «Спартака».

– Пятeрка лучших бразильцев игравших в РПЛ?

– Вагнер Лав, Халк, Жо, Малком, Клаудиньо и Вендел.

– Пятeрка лучших бразильцев из тех, кто сейчас играет в РПЛ?

– Вендел, Бителло, Мантуан, Виктор Са, Артур Гомеш, Маркиньос – очень достойные ребята.

– Пятeрка лучших легионеров играющих на данный момент?

– Угальде и Барко из «Спартака». Лусиано, который пришeл недавно, но уже забил достаточное количество голов. Барриос – на протяжении многих лет он держит очень высокий уровень. И Кассьерра – очень помогает команде.

– Лучшие игрок РПЛ на данный момент?

– Из феноменальных открытий среди молодых игроков назову Батракова из «Локомотива».