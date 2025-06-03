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  • Президент РПЛ Алаев прокомментировал подозрения в нечестности матча «Пари НН» – «Сочи»

Президент РПЛ Алаев прокомментировал подозрения в нечестности матча «Пари НН» – «Сочи»

Вчера, 16:58
11

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на сомнения в честности противостояния между «Пари НН» и «Сочи».

  • Нижегородцы выиграли первый стыковой матч на выезде со счетом 2:1.
  • В ответной игре сочинцы победили 3:1 и вернулись в высший дивизион.
  • «Пари НН», несмотря на поражение, имеет хорошие шансы остаться в РПЛ вместо «Химок», не получивших лицензию.

– Обсуждался ли стыковой матч «Пари НН» – «Сочи»? Были вопросы по этой игре.

– Я смотрел все матчи. Какие‑то мне нравятся, какие‑то нет. Но выдвигать гипотезы не буду. Можно что угодно обсуждать, но что матч не носил спортивный характер, я обсуждать не буду, и я не верю.

Осадок от стыковых игр остался. Но я не верю ни в какие кулуарные игры. Футболисты должны быть максимально замотивированы.

Возможно, они не были предельно мотивированы. И это печально. Потому что у футболистов сидело в голове, что даже в случае проигрыша они могут остаться.

– Зачем тогда этот матч нужен был?

– Потому что таков регламент.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Сочи Пари НН Алаев Александр
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Комментарии (11)
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Spartak_forv@
1748959423
А может наоборот-были кем-то мотивированы?
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Мордаванин
1748959994
РжачноПаскуднаяЛига.
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АК 68
1748960328
А зачем вы там сидите? Почему у вас такой регламент? Почему вы не предусмотрели данную ситуацию и заранее не изменили регламент? Неужели мозгов не хватило, чтобы заранее это всё просчитать и прописать изменения?
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bashnat013
1748961738
Заметили значит выгоняйте обе команды во вторую лигу! Кто еще недоволен Урал с Оренбургом ту даже во вторую лигу !Поверте найдутся желающие с фнл всех их заменить
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Клубничный
1748963252
Ключевы слова "матч не носил спортивный характер" А стыдно как всегда за спартаг вонючий - потому что они центр этого гадюшника!!!!
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...короче
1748965197
..."А кто это сделал?!"(с)...
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САДЫЧОК
1748965499
Фактов говорит этот Алаев не имею! И чести тоже!
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Ивантеевец
1748972256
А на кой хрен кому-то было на поле умирать, если все уже знали, что Химки не жилец. Один хрен с большой долей вероятности бы оставили в вышке, вот вся арифметика.
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