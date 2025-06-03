Президент РПЛ Алаев прокомментировал подозрения в нечестности матча «Пари НН» – «Сочи»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на сомнения в честности противостояния между «Пари НН» и «Сочи».

Нижегородцы выиграли первый стыковой матч на выезде со счетом 2:1.

В ответной игре сочинцы победили 3:1 и вернулись в высший дивизион.

«Пари НН», несмотря на поражение, имеет хорошие шансы остаться в РПЛ вместо «Химок», не получивших лицензию.

– Обсуждался ли стыковой матч «Пари НН» – «Сочи»? Были вопросы по этой игре.

– Я смотрел все матчи. Какие‑то мне нравятся, какие‑то нет. Но выдвигать гипотезы не буду. Можно что угодно обсуждать, но что матч не носил спортивный характер, я обсуждать не буду, и я не верю.

Осадок от стыковых игр остался. Но я не верю ни в какие кулуарные игры. Футболисты должны быть максимально замотивированы.

Возможно, они не были предельно мотивированы. И это печально. Потому что у футболистов сидело в голове, что даже в случае проигрыша они могут остаться.

– Зачем тогда этот матч нужен был?

– Потому что таков регламент.