Президент РПЛ Алаев прокомментировал подозрения в нечестности матча «Пари НН» – «Сочи»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на сомнения в честности противостояния между «Пари НН» и «Сочи».
- Нижегородцы выиграли первый стыковой матч на выезде со счетом 2:1.
- В ответной игре сочинцы победили 3:1 и вернулись в высший дивизион.
- «Пари НН», несмотря на поражение, имеет хорошие шансы остаться в РПЛ вместо «Химок», не получивших лицензию.
– Обсуждался ли стыковой матч «Пари НН» – «Сочи»? Были вопросы по этой игре.
– Я смотрел все матчи. Какие‑то мне нравятся, какие‑то нет. Но выдвигать гипотезы не буду. Можно что угодно обсуждать, но что матч не носил спортивный характер, я обсуждать не буду, и я не верю.
Осадок от стыковых игр остался. Но я не верю ни в какие кулуарные игры. Футболисты должны быть максимально замотивированы.
Возможно, они не были предельно мотивированы. И это печально. Потому что у футболистов сидело в голове, что даже в случае проигрыша они могут остаться.
– Зачем тогда этот матч нужен был?
– Потому что таков регламент.
Источник: «Матч ТВ»