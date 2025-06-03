Внесены изменения в правило о двойном касании при пенальти

Международный совет футбольных ассоциаций (International Football Association Board, IFAB) анонсировал изменения, которые вступят в силу с 1 июля.

Они касаются в том числе правила о двойном касании при пенальти.

Эта тема стала очень обсуждаемой после пенальти Хулиана Альвареса в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Аргентинец во время удара допустил двойное касание мяча.

Судья после консультаций с ВАР-ассистентами не засчитал его гол.

В итоге «Атлетико» проиграл серию пенальти «Реалу» и вылетел из ЛЧ.

Согласно обновленным правилам, если пенальти со случайным двойным касанием мяча был реализован, он должен быть исполнен повторно.

Если игрок не забивает такой 11-метровый, судья должен назначить непрямой штрафной удар, если действие не несет прямой выгоды для обороняющейся команды. В послематчевой серии в этом случае пенальти будет засчитан как нереализованный.

В случае, если игрок при исполнении пенальти намеренно касается мяча обеими ногами или касается его во второй раз до того, как это сделает другой игрок, будет назначаться прямой штрафной удар. В серии пенальти такая попытка будет считаться нереализованной.