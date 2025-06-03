Заявление «Пари НН» об исключении из РПЛ

Пресс-служба «Пари НН» опубликовала комментарий по поводу голосования на общем собрании РПЛ.

Из числа участников Премьер-лиги были исключены 4 клуба, в том числе «Пари НН».

Нижегородцы финишировали на 13-м месте в РПЛ, впоследствии вылетев в стыках от «Сочи».

«Дорогие болельщики! В СМИ и медиа распространяется информация об исключении футбольного клуба «Пари НН» из числа участников Мир РПЛ.

Данная процедура обязательна и фиксирует спортивные итоги года. Решение о финальном составе участников на следующий сезон будет принято позднее.

Ожидайте официальной информации», – говорится в комментарии.