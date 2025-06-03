Агент Джикии отреагировал на новость о переходе в «Локомотив»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, прокомментировал информацию о договоренности с «Локомотивом».
«Мы стараемся не комментировать информацию, пока переход в тот или иной клуб не состоится. Все может случиться.
Я видел эту информацию, но не знаю, откуда она появилась. Я довольно часто общаюсь с руководством «Локомотива», от них я ничего подобного не слышал», – сказал агент.
- Джикия присоединился к «Химкам» в сентябре.
- Он провел 19 матчей без голевых действий.
- Рыночная стоимость экс-капитана «Спартака» – 2,5 млн евро.
- Сообщалось, что «Локо» готов платить ему 5 млн рублей в месяц.
Источник: «Матч ТВ»