Агент Джикии отреагировал на новость о переходе в «Локомотив»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, прокомментировал информацию о договоренности с «Локомотивом».

«Мы стараемся не комментировать информацию, пока переход в тот или иной клуб не состоится. Все может случиться.

Я видел эту информацию, но не знаю, откуда она появилась. Я довольно часто общаюсь с руководством «Локомотива», от них я ничего подобного не слышал», – сказал агент.