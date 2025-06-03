Бабаев высказался о шансах ЦСКА в борьбе за чемпионство в сезоне-2025/26

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не стал причислять свою команду к числу безусловных фаворитов РПЛ в сезоне-2025/26.

– Многие считают ЦСКА фаворитом в борьбе за золото следующего чемпионата России. Насколько такая задача будет стоять перед командой?

– Задача, конечно, будет стоять. Но говорить, что мы безусловные фавориты, я бы не стал. Посмотрите, какая борьба в чемпионате шла в этом сезоне и предыдущем. Борьба до самого конца, до последнего тура. Чемпионат наш постепенно выравнивается, что, конечно, не может не радовать. Поэтому и мы, и «Спартак», и «Краснодар», и «Зенит», и «Динамо» – все будут претендовать на чемпионство.