Вингер «Крыльев» вернется в «Спартак»

Левый вингер Игорь Дмитриев вернeтся в «Спартак» после аренды в «Крыльях Советов». Он отправится с красно-белыми на первый летний сбор, после которого решится его дальнейшая судьба. Дмитриев может остаться в «Спартаке» или уйти в другую команду на правах аренды.

20-летний Дмитриев в прошлом сезоне провел за «Крылья Советов» 27 матчей, забил 3 гола, отдал 2 передачи.

«Спартак» приобрел игрока у «Урала» в июле прошлого года за 2,5 миллиона евро и вскоре отдал в аренду самарцам.

Контракт Дмитриева со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.