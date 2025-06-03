Мусаев высказался о замене Сперцяна в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, кто может заменить полузащитника Эдуарда Сперцяна, если тот уйдет из команды в летнее трансферное окно.
– Есть ли внутри «Краснодара» ресурс, чтобы заменить Сперцяна?
– На эту позицию у нас есть Кривцов и Козлов. Когда Сперцян получил травму в начале весны, Никита неплохо его заменил, хотя ему комфортнее играть восьмерку, больше быть на мяче.
Но нам нужен еще один игрок в середину поля. Даже если Сперцян останется.
– Такое возможно?
– Все зависит от предложения. Не исключал бы, например, уход Сперцяна и уже по ходу сезона – в августе, за неделю до закрытия трансферного окна.
– Разве это соответствует принципам «Краснодара»?
– Сейчас будет клубный чемпионат мира, поэтому мы должны быть готовы к тому, что клубы, которые интересуются Эдо, не будут работать очень быстро.
- Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 20 миллионов евро.
- Контракт 24-летнего игрока сборной с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.
- В этом сезоне армянский полузащитник провел за клуб 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 7 ассистов.