«Динамо» почти договорилось с Ваханией

«Динамо» согласовывает последние детали соглашения для трансфера защитника «Ростова» Ильи Вахании. Стороны близки к достижению договоренности.
- Ранее сообщалось, что основным фактором для трансфера должно стать ожидающееся назначение Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.
- 24-летний Вахания провел за «Ростов» 42 матча в этом сезоне, сделал 4 результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
- Контракт Вахании с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.
Источник: «Чемпионат»