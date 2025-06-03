Комличенко определился с новым клубом

Нападающий Николай Комличенко с высокой долей вероятности подпишет контракт с «Локомотивом» на этой неделе. Перед этим ему предстоит пройти медосмотр.

Переход Комличенко на некоторое время замедлился из-за неоднократных звонков ему от главного тренера Деяна Станковича.