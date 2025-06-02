Писарев: «Типичный сезон «Спартака» – от влюбленности до разочарования»

Бывший спартаковец Николай Писарев оценил минувший сезон в исполнении клуба.

«Это типичный сезон «Спартака», я бы его так назвал. Восторги перед сезоном с приходом нового тренера. После восьмого-десятого тура – давайте всех увольнять. Потом вроде все наладилось. Покупки. Все здорово. Мы в чемпионской гонке.

И опять разочарование, призывы к смене тренера. Горки такие, спартаковские горки – когда по ходу сезона все прошло от влюбленности осенней до разочарования весеннего», – сказал Писарев.