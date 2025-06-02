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  • Мусаев возмущен поведением «Динамо» перед матчем с «Краснодаром»: «Для меня это неправильно»

Мусаев возмущен поведением «Динамо» перед матчем с «Краснодаром»: «Для меня это неправильно»

2 июня, 20:53
6

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил риторику «Динамо» перед матчем 30-го тура РПЛ (3:0).

«Меня удивила позиция «Динамо». Я понимаю, что они хотели нас обыграть. Я понимаю, что для Ролана Гусева это был важный матч, чтобы остаться в качестве главного тренера. Мы видели видео с ним из раздевалки «Динамо», читали комментарии Скопинцева, Тюкавина, Карраскаля.

Это всe хорошо, но это должно оставаться внутри. «Мы их обыграем, мы им отомстим за прошлый год», которые звучат в раздевалке, – нет проблем. Но это всe было в медиа. Для меня это неправильно. Скопинцев сказал, что уважает в «Краснодаре» только Галицкого – тоже, мягко говоря, странно. Он отлично общается с одним из моих помощников, у меня с Димой тоже нормальные отношения.

Думаю, эти высказывания нам немножко помогли. Мы немножко коснулись этой темы за два дня до матча», – сказал Мусаев.

  • Победа принесла «Краснодару» 1-е чемпионство.
  • «Динамо» осталось на 5-м месте.
  • Москвичей в июне должен возглавить Валерий Карпин.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мусаев Мурад
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Комментарии (6)
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...уефан
1748888058
...Гусёв, только нагуглил себе побюджетнее барбершоп на будущее, но этого будущего не настало...
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Интерес
1748889081
"Динамо" оскоромилось по полной.
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FWSPM
1748889727
динамо осталось на пятом месте четвертое героически завоевал Спартак
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Cleaner
1748889743
Из-за такого поведения Динамо - КЛУБ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА!!!...)))
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trener7
1748894230
Во всей этой пред матчевой болтавне меня удивил Скопинцев. Пригрел у себя Краснодар этого у..бка. Его болельщики уважали, а он ....
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FanatSerj
1748935449
Соглашусь с Мусаевым, больше всех балаболил Скопинцев который даже в основу не попал при всех катастрофичных потерях в составе Динамо. Не говори ГОП пока не перепрыгнешь, а то тоже мне мстители плюшевые )))
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