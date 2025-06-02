Мусаев возмущен поведением «Динамо» перед матчем с «Краснодаром»: «Для меня это неправильно»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил риторику «Динамо» перед матчем 30-го тура РПЛ (3:0).

«Меня удивила позиция «Динамо». Я понимаю, что они хотели нас обыграть. Я понимаю, что для Ролана Гусева это был важный матч, чтобы остаться в качестве главного тренера. Мы видели видео с ним из раздевалки «Динамо», читали комментарии Скопинцева, Тюкавина, Карраскаля.

Это всe хорошо, но это должно оставаться внутри. «Мы их обыграем, мы им отомстим за прошлый год», которые звучат в раздевалке, – нет проблем. Но это всe было в медиа. Для меня это неправильно. Скопинцев сказал, что уважает в «Краснодаре» только Галицкого – тоже, мягко говоря, странно. Он отлично общается с одним из моих помощников, у меня с Димой тоже нормальные отношения.

Думаю, эти высказывания нам немножко помогли. Мы немножко коснулись этой темы за два дня до матча», – сказал Мусаев.