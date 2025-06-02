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  • Ташуев считает себя причастным к чемпионству «Краснодара»: «От скромности не умру»

Ташуев считает себя причастным к чемпионству «Краснодара»: «От скромности не умру»

2 июня, 13:52
2

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал чемпионство команды.

  • «Краснодар» основан Сергеем Галицким в 2008 году.
  • Ташуев тренировал клуб в 2009-2010 годах.
  • В минувшем сезоне РПЛ тренер работал с «Ахматом».

– Неделю назад чемпионом России стал «Краснодар», который вы тренировали в ФНЛ. Чувствуете себя частью этого успеха?

– Конечно, от скромности не умру, но и правда это ощущаю. Считаю, я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Мой стиль понравился Сергею Николаевичу [Галицкому], потому он дал мне пятилетний контракт. Когда работал с «Краснодаром», задачи выхода в Премьер-лигу не стояло – и вдруг мы полтора круга идем на первом месте!

– Почему?

– Говорил, структура не готова. Я же боролся до конца. Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ, как Золушка. Я ведь настоял, чтобы команда в последних турах играла основой. За пятое место был прописан бонус, и за несколько туров до конца пошли разговоры, чтобы мы доиграли сезон резервом. Я тогда уже знал, что ухожу из-за разногласий с руководством во взглядах на развитие клуба. Мы выиграли все оставшиеся матчи – и с пятого места попали в РПЛ.

– Да, помним.

– Представьте, если бы тогда проиграли хотя бы одну игру! Казалось бы, мелочь, а она решила судьбу всего «Краснодара». Помню, у Галицкого была тетрадь, в которой были записаны все желания. Среди них – Лига чемпионов. Это сбылось.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Ташуев Сергей
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Комментарии (2)
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В "Спартаке" играют прост
1748863560
Ну что ты несешь!!!? Ты мог толчок дать только сидя на толчке...ты тренером себя не можешь считать...вся ка чепуха теперь к чемпионству приклеивается
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FCSpartakM
1748880908
Чем больше читаешь вью Ташуева, тем реально становиться страшно за него. У человека мания величия. Причем это не шутки. Чудак каждый год меняет клубы уже 20 лет. Причем в буквальном смысле, он нигде даже 2х лет не потренировал. А попадание Краснодара- это просто удача. Сатурн слетел, появилась вакансия для 3ей команды из ФНЛ. Камаз и НН просто не смогли дать фин гарантии на участие, а Галицкий дал эти гарантии. Причем тут этот Губошлеп. Какой-то средний состав у него, как будто в ФНЛ есть топовые составы.
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