Фанаты «Оренбурга» привели 4 аргумента, почему клубу должны отдать место «Химок» в РПЛ

Крупное объединение болельщиков «Оренбурга» привело аргументы, почему клуб нужно сохранить в РПЛ.

«Оренбург» претендует на вакантное место в лиге, освободившееся после лишения лицензии «Химок».

Оренбуржцы финишировали на 15-м месте.

Решение РФС и РПЛ должны принять на этой неделе.

«Почему нужно оставить в РПЛ «Оренбург»?

«Оренбург» по беспределу не пустили в стыки

У «Пари НН» был шанс остаться в РПЛ через стыки по спортивному принципу, но нижегородцы его не использовали. «Оренбургу» такого шанса не дали без всяких на то адекватных оснований.

Дискредитация стыковых матчей

Если после проигранных стыковых матчей оставить в РПЛ «Пари НН», то для чего все это было? Тогда стыковые матчи превратились в клоунаду. «Сочи» и «Пари НН» навсегда получат плохую репутацию среди болельщиков.

Матчи «Оренбурга» зрелищнее

«Пари НН» и «Факел» – откровенно самые убогие команды РПЛ по игре, и это продолжается не первый сезон. Нейтральным зрителям смотреть на такой футбол неинтересно, низкие рейтинги никому не нужны. «Оренбург», особенно дома, выдает шоу.

«Оренбург» – главный и единственный пострадавший клуб РПЛ от действий «Химок»

«Химки» не расплатились и не расплатятся за ключевого игрока «Оренбурга» – Веру. Очевидно, что это нарушение спортивного принципа. «Химки» незаконным образом получили преимущество. «Оренбургу» нужно компенсировать это».