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  • Фанаты «Оренбурга» привели 4 аргумента, почему клубу должны отдать место «Химок» в РПЛ

Фанаты «Оренбурга» привели 4 аргумента, почему клубу должны отдать место «Химок» в РПЛ

2 июня, 12:29
12

Крупное объединение болельщиков «Оренбурга» привело аргументы, почему клуб нужно сохранить в РПЛ.

  • «Оренбург» претендует на вакантное место в лиге, освободившееся после лишения лицензии «Химок».
  • Оренбуржцы финишировали на 15-м месте.
  • Решение РФС и РПЛ должны принять на этой неделе.

«Почему нужно оставить в РПЛ «Оренбург»?

«Оренбург» по беспределу не пустили в стыки

У «Пари НН» был шанс остаться в РПЛ через стыки по спортивному принципу, но нижегородцы его не использовали. «Оренбургу» такого шанса не дали без всяких на то адекватных оснований.

Дискредитация стыковых матчей

Если после проигранных стыковых матчей оставить в РПЛ «Пари НН», то для чего все это было? Тогда стыковые матчи превратились в клоунаду. «Сочи» и «Пари НН» навсегда получат плохую репутацию среди болельщиков.

Матчи «Оренбурга» зрелищнее

«Пари НН» и «Факел» – откровенно самые убогие команды РПЛ по игре, и это продолжается не первый сезон. Нейтральным зрителям смотреть на такой футбол неинтересно, низкие рейтинги никому не нужны. «Оренбург», особенно дома, выдает шоу.

«Оренбург» – главный и единственный пострадавший клуб РПЛ от действий «Химок»

«Химки» не расплатились и не расплатятся за ключевого игрока «Оренбурга» – Веру. Очевидно, что это нарушение спортивного принципа. «Химки» незаконным образом получили преимущество. «Оренбургу» нужно компенсировать это».

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Источник: телеграм-канал «Аналитика ФК »Оренбург«
Россия. Премьер-лига Оренбург
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Комментарии (12)
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1748857390
..а ещё у нас есть бахчи,иногда бродят верблюды и пластиковый "вечнозелёный газон".И труба...Миллер,помоги через Митрофанова и Дюкова!!!
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FFR
1748859467
Фанаты Оренбурга тоже по своему правы.
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bset
1748860191
Просто надо было с лицензированием разбираться до стыковых матчей. И тогда вместо 13й и 14й команд в стыки отправлять 14ю и 15ю команды. И тогда вопросов не было бы. А сейчас это лотерея, пальцем в небо. И никаких хороших вариантов. Разве что расширение до 18 команд и оставить всех будет меньше негатива вызывать.
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fakeid
1748864700
под шумок можно и спартак расформировать)
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Хулиганин
1748867367
И пятый главный аргумент. "Мы тоже Газпрём"
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Странник 09
1748868465
Вместо Химок будет Оренбург, в помощь для перенесенного юбилея, не дай бог опять пролет. Хотя бы дубль сделать, с треблом уже пролет. Суперкубок разыграют Краснодар и ЦСКА, но махинаторы засчитают следующий суперкубок
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Vratarь
1748871798
Первые два не совсем понятны в аргументах, но читать можно; но последние два даже читать нельзя - это просто ной в сортире.
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bashnat013
1748945065
Че за бред какой Оренбург !какие пять причин !15 место они заняли чемпионы прям ,а сколько болельщиков приходит на ваши красивые матчи !Мертвая команда а не удачи других клубов приписывать себе в зачет это вообще гнилое дело !
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