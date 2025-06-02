Галицкий сообщил, какое по бюджету место в РПЛ занимает «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о диалоге с владельцем Сергеем Галицким перед завершившимся сезоном.

– Момент, когда чемпионство стало целью «Краснодара» в этом сезоне?

– Перед началом чемпионата мы разговаривали с Сергеем Николаевичем: «Меня наверняка будут спрашивать о цели на сезон. Как отвечать?» Галицкий объяснил: «Цель определяет бюджет. У нас – шестой». При этом мы понимали, что нам по силам места со второго по шестое. У «Зенита» больше возможностей, мы, «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» были примерно равны, так что попадание в тройку считалось бы хорошим результатом.

Даже по ходу 11-матчевой победной серии были проблемы – например, в гостевом матче с «Динамо» (1:0) сделали три замены в перерыве. Так что, наверное, мы поняли внутри, что можем стать чемпионами, только после победы над «Зенитом» (2:0). Психологический момент плюс устаканившийся состав: наиграли пару Ленини – Черников в середине.