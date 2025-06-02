Лопырева восхитилась Галицким: «Мог купить любой клуб мира, но выбрал развивать свое, родное»

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева похвалила владельца «Краснодара» Сергея Галицкого после чемпионства.

«Феномен! Человек – пример! На пике «Магнит» стоил 10 миллиардов долларов, и Галицкий мог себе купить , наверное, почти любой клуб в мире , но он выбрал инвестировать и развивать свое, родное.

Создать с нуля топовую команду, построить один из лучших стадионов , лучший парк, лучшую базу, лучшую академию и знать по имени ее учеников! Человек может, даже один.

Его детище – чемпион страны по футболу , в полный стадион скандирует его имя! Браво, Сергей Николаевич!» – написала Лопырева.

«Краснодар» впервые стал чемпионом.

Клуб основан в 2008 году.

В 2021 году Галицкий сообщил, что у него онкологическое заболевание.

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