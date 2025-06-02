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Определился еще один претендент на место «Химок» в РПЛ

2 июня, 09:54
14

«Урал», несмотря на проигрыш в переходных матчах «Ахмату», может попасть в число участников следующего сезона РПЛ.

По словам президента РФС Александра Дюкова, при принятии решения будет учитываться в том числе мнение ФНЛ, которая может выдвинуть в РПЛ неудачника стыков «Урал».

«Для «Пари НН» и «Урала» наступает время сбора голосов», – написал по ситуации инсайдер Сергей Егоров, имея в виду, что клубы, претендующие на место «Химок», должны заручаться поддержкой перед принятием решения.

  • «Химки» не получили лицензию на новый сезон РПЛ.
  • Место клуба в РПЛ вакантно.
  • «Урал» вылетел из высшей лиги год назад.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Урал
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Комментарии (14)
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Бомбардиръ
1748849310
Провести матч между проигравшими в стыках и делов то.
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russkiisergei
1748850278
очень смешно, Дюков решил аукцион устроить! кто больше закинет ему, тот и будет играть.
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Vratarь
1748851006
"Уралу" нужнее
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ivany4
1748851790
Для «Пари НН» и «Урала» наступает время сбора голосов - время открыто давать взятки!!! Вот где все журналисты, блогеры, эксперты, которые, выдавливая слезу, пишут о деградации российского футбола?? Или у них тоже, пока не занесли нечего и рот открывать.))
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The only one
1748852254
А если хозяин Чайки больше даст, то и они будут в претендентах?
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boris63
1748855789
РФС похоже решил все до конца похерить, остатки совести продать.
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FanatSerj
1748859704
Мы делили апельсин, много нас а он один ))
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andrei-sarap-yandex
1748859813
только не УРАЛ И ФАКЕЛ.....
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Igor-Zhukov-vkontakte
1748877687
Если команда не хочет играть в футбол, то непонятно, зачем её оставлять в рпл? Пусть нагуляет аппетит в фнл. Я про ПНН.
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Игорь доктор
1748879177
Уж лучше Урал, чем газовая циновка!
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