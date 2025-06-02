Определился еще один претендент на место «Химок» в РПЛ

«Урал», несмотря на проигрыш в переходных матчах «Ахмату», может попасть в число участников следующего сезона РПЛ.

По словам президента РФС Александра Дюкова, при принятии решения будет учитываться в том числе мнение ФНЛ, которая может выдвинуть в РПЛ неудачника стыков «Урал».

«Для «Пари НН» и «Урала» наступает время сбора голосов», – написал по ситуации инсайдер Сергей Егоров, имея в виду, что клубы, претендующие на место «Химок», должны заручаться поддержкой перед принятием решения.