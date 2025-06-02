Дивеев: «Спасибо Акинфееву, что спас меня»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о послематчевой серии в кубковом суперфинале против «Ростова».
«Испытал дежавю, когда Мойзес не забил пенальти с «Краснодаром» в суперфинале 2023 года, а я не забил сегодня. Сразу подумал: «Блин, как будто такое уже было с нами, где-то я это уже видел».
Но вся команда молодцы, а Игорю Акинфееву спасибо, что спас меня. Игорь, конечно, большой молодец», – сказал Дивеев.
- ЦСКА взял Кубок в 9-й раз.
- Это повторение рекорда «Локомотива».
- Акинфеев стал самым титулованным российским игроком (22 трофея).
Источник: Metaratings