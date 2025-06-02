Дивеев: «Спасибо Акинфееву, что спас меня»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о послематчевой серии в кубковом суперфинале против «Ростова».

«Испытал дежавю, когда Мойзес не забил пенальти с «Краснодаром» в суперфинале 2023 года, а я не забил сегодня. Сразу подумал: «Блин, как будто такое уже было с нами, где-то я это уже видел».

Но вся команда молодцы, а Игорю Акинфееву спасибо, что спас меня. Игорь, конечно, большой молодец», – сказал Дивеев.