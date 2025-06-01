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  • Дивеев сообщил, что играл в суперфинале против «Ростова» с травмой

Дивеев сообщил, что играл в суперфинале против «Ростова» с травмой

1 июня, 20:46
3

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался после кубкового суперфинала против «Ростова». Москвичи победили в серии пенальти.

– После 35‑й минуты у меня чуть‑чуть щелкнуло в приводящей мышце. Остальное время на одной ноге бегал. До сих пор побаливает. Мне перемотали ногу, но не помогло. Я сам сказал: «Буду играть». Вот и все.

– В серии пенальти вы не забили свой удар.

– Я не волновался. Да, я не забил, но поэтому мы и команда. Ребята спасли меня, а где‑то я спасу их. Мы – команда.

  • ЦСКА взял Кубок в 9-й раз.
  • Это повторение рекорда «Локомотива».
  • Также у ЦСКА по итогам сезона есть бронза РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Ростов Дивеев Игорь
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Комментарии (3)
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Plyash
1748802034
Понятно дело , промах свой оправдывает . Хорошо бы счёлкнуло , до пенальти бы не доиграл , врунишка лукавый .
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В "Спартаке" играют прост
1748806577
На одной ноге? А где вторую потерял? Может ты с одним полушарием живешь? Или с 1 iq? Зачем придумывать нелепые отмазки?! Скажи лажанул, но хорошо что хорошо закончилось...или впринципе ничего не говори умнее выглялеть будешь
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CSKA57
1748808847
Хорошо, что все хорошо закончилось!
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