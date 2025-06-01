Дивеев сообщил, что играл в суперфинале против «Ростова» с травмой

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался после кубкового суперфинала против «Ростова». Москвичи победили в серии пенальти.

– После 35‑й минуты у меня чуть‑чуть щелкнуло в приводящей мышце. Остальное время на одной ноге бегал. До сих пор побаливает. Мне перемотали ногу, но не помогло. Я сам сказал: «Буду играть». Вот и все.

– В серии пенальти вы не забили свой удар.

– Я не волновался. Да, я не забил, но поэтому мы и команда. Ребята спасли меня, а где‑то я спасу их. Мы – команда.