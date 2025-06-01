Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Орлов заявил, что Карпину нужно тренировать детей, а не взрослых игроков

Орлов заявил, что Карпину нужно тренировать детей, а не взрослых игроков

1 июня, 19:40
17

Комментатору Геннадию Орлову не понравились недавние слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Не могу не парировать слова Карпина. В свежем интервью он говорит: главное не титулы, а воспитание игрока. Хорошо, если ты так думаешь, так иди в академию и там воспитывай футболистов. А если играешь в чемпионате страны, главное для тренера – это титулы, послужной список. Во всех справочниках должно быть написано: такой-то тренер – чемпион. И Мусаев сейчас сколько коллег опередил!

Сколько в России было тренеров, ставших чемпионами? Единицы. Тот же Карпин не становился чемпионом как тренер. А Мусаев уже чемпион, поэтому в рейтинге он уже выше многих. И лучший тренер сезона – Мусаев. И у него команда лучшая. А когда Карпин говорит, что главное не титулы, это вызывает недоумение. А что тогда? Где логика? Тем самым он принижает победу Мусаева.

Почему Луис Энрике сейчас лучший? Потому что он выиграл Лигу чемпионов. В «Спартаке» Карпин не выиграл золото, хотя мог брать любых футболистов. Только второе место занял. Посмотрим, чего добьeтся в «Динамо», – сказал Орлов.

  • Карпин вскоре будет назначен в «Динамо».
  • У тренера за 16 лет карьеры 0 трофеев.
  • Карпин брал серебро РПЛ со «Спартаком».

Еще по теме:
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается» 1
Ташуев – о Карпине в «Динамо»: «Это априори неправильно» 32
Карпин заявил, что он открыт для предложений из Европы 3
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1748799431
Пудель заранее соломку стелет,зная что ничего с Динамо не выиграет,кроме финансов
Ответить
Круче чем вареные яица
1748808881
Е*аные гении. Мусаеву пропитая морда, до Карпина, как раком до Пекина! Хочу напомнить, что Карпин выводил Ростов в ЛЧ и смотреть было не стыдно!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1748809327
Это как же надо нажраться, чтобы такую херню нести. """""
Ответить
Каратель помойников
1748833214
Напомните пожалуйста,а сколько титулов выиграл футболист Орлов?-так пусть идёт во дворе дедадам на лавочках советы свои вшивые раздает
Ответить
andr45
1748845021
ОРЛОВ «Почему Луис Энрике сейчас лучший?» Видно, Гена совсем ошалел)
Ответить
Интерес
1748850249
ГЕна,у нас дети сейчас и так отвязные,а ты ещё им Валерку в воспитатели сватаешь!!!
Ответить
Странник 09
1748853655
Твои слова тоже парируем, если тебе титулы нужны, что же не пошел тренером, а болтать о них ты умеешь. Если не воспитывать игроков, кого тренировать будешь? Дуболомов, бей,беги
Ответить
Павелий
1748855659
Да, как тренер Карпин был 2 раза 2-м в РПЛ. Но команда играла очень достойно. А Гене пора пить таблетки и идти в парке гулять.
Ответить
boris63
1748858378
Гена как комментатор полный ноль,только для Питера.
Ответить
prtcs
1748867770
А ведь Г Орлов прав.
Ответить
Главные новости
Четыре клуба исключены из РПЛ, предложение Смолову из-за границы, «ПСЖ» может избавиться от Сафонова и другие новости
01:25
Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»
01:11
В Италии сообщили детали контракта Модрича с «Миланом»
00:57
Еще один игрок покинул расположение сборной России
00:30
«Ростов» рассматривает двух центральных защитников
00:23
1
Новый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Вчера, 23:58
4
«Реал» согласовал трансфер Каррераса
Вчера, 23:35
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
Вчера, 22:55
Все новости
Все новости
Семшов разочарован голосованием клубов РПЛ: «Мы на рынке, что ли?»
00:45
2
Кисляк из ЦСКА ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Вчера, 23:48
Мостовой настаивает на уходе Карпина из сборной России: «Так во всех странах делается»
Вчера, 23:23
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
Вчера, 23:11
Селюк – о замене «Химок» в РПЛ: «РФС выстрелил себе в ногу»
Вчера, 22:44
2
Губерниев оценил перспективы Дзюбы стать актером
Вчера, 22:22
1
«Балтика» согласовала аренду форварда «Локомотива»
Вчера, 22:02
ФотоЛангович из «Ростова» женился – он переносил свадьбу из-за кубкового суперфинала
Вчера, 21:21
В ЦСКА опровергли уход двух игроков
Вчера, 21:00
1
Канчельскис дал прогноз на чемпиона России в 2026 году: «Я уже сейчас уверенно говорю об этом»
Вчера, 20:43
12
Чемпион России из «Краснодара» досрочно покинул расположение сборной
Вчера, 20:16
2
Дуглас Сантос составил топ-5 лучших бразильцев в истории РПЛ
Вчера, 20:00
2
Назван игрок сезона в «Спартаке» – это не Барко
Вчера, 19:50
9
ЦСКА не договорился с легионером о продлении контракта
Вчера, 19:40
1
Черданцев недоволен спорной ситуацией с вылетом команд из РПЛ: «Любое решение будет неспортивным»
Вчера, 19:30
7
В «Химках» введен режим простоя: подробности
Вчера, 18:51
2
Стало известно, какой клуб «Зенит» хотел сохранить в РПЛ вместо «Химок»
Вчера, 18:12
27
Алаев ответил на вопрос об изменении числа команд в РПЛ
Вчера, 17:43
4
ВидеоДзюба сменил игровой номер в «Акроне»
Вчера, 17:32
3
Президент РПЛ Алаев прокомментировал подозрения в нечестности матча «Пари НН» – «Сочи»
Вчера, 16:58
11
В «Зените» объяснили, почему голосовали против сохранения «Пари НН» в РПЛ
Вчера, 16:38
10
Президент РПЛ Алаев ответил, как он предлагал решить ситуацию с заменой «Химок»
Вчера, 16:13
1
Ташуев – о Карпине в «Динамо»: «Это априори неправильно»
Вчера, 15:59
32
Заявление «Пари НН» об исключении из РПЛ
Вчера, 15:40
5
Экс-зенитовец Ловрен рассказал о своем отношении к отстранению российских команд от еврокубков
Вчера, 15:30
4
Клубы РПЛ выбрали команду, которую нужно оставить в высшем дивизионе
Вчера, 15:15
8
Осинькин – о трансферах «Крыльев»: «Мы никогда не покупали футболистов из бюджетных денег»
Вчера, 14:58
Четыре клуба исключены из РПЛ
Вчера, 14:38
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 