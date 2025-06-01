Орлов заявил, что Карпину нужно тренировать детей, а не взрослых игроков

Комментатору Геннадию Орлову не понравились недавние слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Не могу не парировать слова Карпина. В свежем интервью он говорит: главное не титулы, а воспитание игрока. Хорошо, если ты так думаешь, так иди в академию и там воспитывай футболистов. А если играешь в чемпионате страны, главное для тренера – это титулы, послужной список. Во всех справочниках должно быть написано: такой-то тренер – чемпион. И Мусаев сейчас сколько коллег опередил!

Сколько в России было тренеров, ставших чемпионами? Единицы. Тот же Карпин не становился чемпионом как тренер. А Мусаев уже чемпион, поэтому в рейтинге он уже выше многих. И лучший тренер сезона – Мусаев. И у него команда лучшая. А когда Карпин говорит, что главное не титулы, это вызывает недоумение. А что тогда? Где логика? Тем самым он принижает победу Мусаева.

Почему Луис Энрике сейчас лучший? Потому что он выиграл Лигу чемпионов. В «Спартаке» Карпин не выиграл золото, хотя мог брать любых футболистов. Только второе место занял. Посмотрим, чего добьeтся в «Динамо», – сказал Орлов.