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Дзюба прокомментировал продление контракта с «Акроном»

1 июня, 19:18
4

Форвард «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал продление контракта.

«Сегодня я подписал контракт с «Акроном» ещe на один год. Символично и неожиданно получилось так, что в день города Тольятти. Поздравляю с этим прекрасным праздником. Сегодня также День футбола, День защиты детей. С этими со всеми праздниками всех нас вместе!

Что могу сказать… Спасибо огромное за тeплые слова, за доброту. Мне безумно понравилось и нравится в Тольятти, в «Акроне». Спасибо огромное городу, болельщикам, людям, вообще всем тем, кто связан с «Акроном». Всегда по-доброму и с большой теплотой ко мне относятся. Спасибо Павлу Анатольевичу Морозову за его доверие, за то, что столько делает для нашей команды, для нашего города. Спасибо моим партнeрам замечательным.

Надеюсь, в следующем сезоне будем сильнее и сможем ещe выше подняться и быть лучше как команда и как коллектив. Прекрасные ребята, прекрасные футболисты. Всe, надеюсь, у нас получится. Ещe годик меня придeтся потерпеть. Ну и спасибо огромное нашему медицинскому штабу, всем. Продолжаем работать! Административному штабу, ну и тренерскому штабу особенно. Вы делаете огромную-огромную работу. И, конечно же, самый, наверное, главный человек, который больше всего повлиял на то, что я решил продлить контракт – спасибо за доверие – это Заур Эдуардович Тедеев. Его слова, его мудрость в очередной раз меня покорила.

Поэтому продолжаем дальше, так что всем удачи. Скоро вернeмся, подготовимся, и, надеюсь, всe будет только лучше и интереснее. Так что приключения продолжаются», – сказал Дзюба в видео в своем телеграм-канале.

  • 36-летний Дзюба в минувшем сезоне побил рекорды по количеству голов за сборную России, числу голов среди российских игроков и по набранным очкам по системе «гол+пас» в чемпионатах РФ.
  • Артем в «Акроне» с сентября.
  • Сезон стартует в середине июля.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (4)
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Цугундeр
1748795633
Если в думу не ходок, потерпи ещё годок.
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Plyash
1748797533
Только не надо про любовь к Зауру Эдуардовичу и к ребятам из Акрона рассказывать . Это действительно замечательные люди , да и ты действительно тащишь игру и всех за собой . Молоток , тут не поспоришь . Вот только дюже обидно , что залипли мозги у тебя на рекордах , совсем залипли , и играешь ты исключительно ради своей статистики , поэтому играй себе , кто же против , благодарить потом будешь , в будущем сезоне .
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rash1959
1748798975
Он в них откровенно х--ми тычет, а они опять его пригрерли.
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Константин-Шапкин-google
1748800063
Да здесь всё просто. Артёму комфортно играть с парнями ниже классом и ростом. Он выбрал клуб чисто под себя. Здесь легче быть авторитетом. В другом клубе нужно ещё заработать это лидерство. Никто не оспаривать его профессионализм. Что ещё нужно человеку чтобы встретить старость.
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