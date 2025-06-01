Дзюба прокомментировал продление контракта с «Акроном»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал продление контракта.

«Сегодня я подписал контракт с «Акроном» ещe на один год. Символично и неожиданно получилось так, что в день города Тольятти. Поздравляю с этим прекрасным праздником. Сегодня также День футбола, День защиты детей. С этими со всеми праздниками всех нас вместе!

Что могу сказать… Спасибо огромное за тeплые слова, за доброту. Мне безумно понравилось и нравится в Тольятти, в «Акроне». Спасибо огромное городу, болельщикам, людям, вообще всем тем, кто связан с «Акроном». Всегда по-доброму и с большой теплотой ко мне относятся. Спасибо Павлу Анатольевичу Морозову за его доверие, за то, что столько делает для нашей команды, для нашего города. Спасибо моим партнeрам замечательным.

Надеюсь, в следующем сезоне будем сильнее и сможем ещe выше подняться и быть лучше как команда и как коллектив. Прекрасные ребята, прекрасные футболисты. Всe, надеюсь, у нас получится. Ещe годик меня придeтся потерпеть. Ну и спасибо огромное нашему медицинскому штабу, всем. Продолжаем работать! Административному штабу, ну и тренерскому штабу особенно. Вы делаете огромную-огромную работу. И, конечно же, самый, наверное, главный человек, который больше всего повлиял на то, что я решил продлить контракт – спасибо за доверие – это Заур Эдуардович Тедеев. Его слова, его мудрость в очередной раз меня покорила.

Поэтому продолжаем дальше, так что всем удачи. Скоро вернeмся, подготовимся, и, надеюсь, всe будет только лучше и интереснее. Так что приключения продолжаются», – сказал Дзюба в видео в своем телеграм-канале.