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Семин оценил первый сезон Сафонова в «ПСЖ»

1 июня, 13:39
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин оценил первый сезон вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Как вам первый сезон Матвея Сафонова в Париже? 17 матчей во всех турнирах, победа в Кубке Франции...

– И чемпионство!

– Безусловно, 10 матчей в лиге 1. А в Кубке и вовсе он провел почти все встречи. Честно говоря, думал, что в первом своем французском сезоне он сыграет гораздо меньше. Даже нельзя сказать, что он был чистым вторым голкипером.

– Был какой-то момент, когда Доннарумма совершал много ошибок. Но в дальнейшем он просто выручал «ПСЖ», и его нельзя было не ставить. При этом тренер дает Сафонову играть. 17 матчей для вратаря, который только пришел, – это великолепный результат, тем более что Матвей в них очень достойно выглядел. Он сделал дубль во Франции и попал с командой в финал Лиги чемпионов. Но Доннарумма может сделать чудо. То, что произошло с «Арсеналом», когда в первые 15 минут взял три «мертвых» мяча.

– А ситуация с Сафоновым и Станиславом Агкацевым получилась прямо образцовая: «Краснодар» продал одного вратаря за 20 миллионов евро, у того все получилось, а на его место пришел парень не хуже.

– Наверное. У Сафонова было хорошее время и в «Краснодаре», и в «ПСЖ». Но и прекрасная замена состоялась. В том числе и поэтому надо поздравить «Краснодар». Чемпион провел сезон блестяще, с чем поздравляю и Мурада Мусаева, и, естественно, главного человека краснодарского футбола Сергея Галицкого. Он увидел в Мусаеве тренера, который приведет команду к чемпионству.

  • «ПСЖ» в 1-й сезон Сафонова оформил квадрупл.
  • В сезоне ЛЧ у Матвея 2 матча – на основном этапе.
  • Впереди у «ПСЖ» клубный ЧМ в США.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Семин Юрий
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Комментарии (2)
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The only one
1748775249
И добавить нечего.
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Cleaner
1748782507
Сафонов в шоколаде в своем первом сезоне за ПСЖ!
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